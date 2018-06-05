Актриса из "Звездных войн" столкнулась с травлей со стороны фанатов

Фото из открытых источников

Голливудская актриса азиатского происхождения Келли Мари Трэн, прославившаяся благодаря роли техника Сопротивления в восьмом эпизоде "Звездных войн", стала жертвой сетевой травли — пишет сайт NME.com

Персонаж по имени Роуз Тико, в которого перевоплотилась Келли Мари Трэн, является довольно важным для сюжетной линии последнего на данный момент номерного эпизода культовой космической саги. Именно Роуз Тико спасает в финале одного из главных героев фильма — Финна.

При этом, Трэн стала первой азиатской женщиной, которой досталась более-менее заметная роль в фильмах серии Star Wars. Именно азиатская внешность и стала причиной агрессии, которую в отношении Келли Мари Трэн начали генерировать фанаты франшизы. Среди последних, к сожалению, оказалось довольно много расистов.

"В какой-то момент мне пришлось удалить все фотографии из моего аккаунта в "Инстаграме". Просто потому, что я уже не могла терпеть тот поток чудовищных оскорблений, который был направлен в мою сторону", — рассказывает актриса, которая оказалась не готовой к не очень приятным, но неизбежным последствиям своей внезапной колоссальной популярности.