Понедельник 04 июня 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Культура» Открытие Кинотавра: "Лето" Кирилла Серебренникова

Открытие Кинотавра: "Лето" Кирилла Серебренникова

Понедельник, 04 Июня 2018 11:28
Открытие Кинотавра: &quot;Лето&quot; Кирилла Серебренникова Фото из открытых источников

В Сочи 2 июня традиционно на сцене Зимнего театра  открылся 29-й фестиваль "Кинотавр". По звездной дорожке прошлись Ксения Собчак, Игорь Верник, Роман Зверев, Федор Бондарчук, Юрий Стоянов и другие известные артисты кино.

 

Ведущим вечера стал актер Данила Козловский, представивший откровения своих философских писем.

 

Однако главным  событием вечера стал первый в России закрытый показ фильма "Лето" режиссера Кирилла Серебренникова.

 

Свобода, отношений молодых творческих людей, любовная лирика, андеграунд рок —музыки в стиле 80-хх, стали основными декорациями  в картине режиссера. Немалое место создатель отводит музыке. В период  советского застоя музыка таких артистов как Майк Науменко и Виктора Цой была ярким выражением личной свободы в советском пространстве.

 

Система образов строится на любовном треугольнике главных героев Викторе, Майке и Наташи Науменко. Лирические эпизоды рисуют сложность взаимоотношений троих, одновременно показывая   беззаботность молодых и талантливых людей. Целостность картины создают и технические уловки режиссера, ретроспектива, игра  актеров,  черно-белое цветовое решение, которе моментально погружает зрителя  в мир ушедшей эпохи. 

 

"Мы хотели сделать по-настоящему авторское кино" - говорит продюсер фильма "Лето", Илья Стюарт.

 

Однако за  романтичной фабулой автор ставит более серьезную  проблематику произведения, которая доступна не сразу и не каждому. На фоне действия  главных героев основная мысль открывается тонко и поэтапно без контрастных линий и агитаций. Патетическое слово в кадре о великодушных поступках Виктора Цоя- недвусмысленное нарекание  современному  обществу. 

 

Серебренников растравляет акценты на внешних атрибутах-это старые подъезды, бытовая неустроенность , коммунальная система жилья. Однако такие обстоятельства не мешают Виктору Цою и Майку Науменко создавать легендарные неформальные композиции, творить в период  строгих коммунистических  устоев  и внимательного надзора со стороны  советских властей. Парадокс, как факт, говорит сам за себя и наводит зрителя на размышление о параллелях, которые режиссер мягко проводит между временными рамками.

 

 В современной демократичной России остаются все такие же  изношенные подъезды, пресловутые задатки коммунальной системы существования, точечная  нестабильность на фоне, казалось бы,  окрепшего государства, но при этом  перестают рождаться такие громкие имена, как Виктор Цой, Майк Науменко. И время остается без своих героев. 

 

Непроизвольно напрашивается вопрос: Почему происходит так? 

 

Режиссер словно признает возможность  и даже некоторую необходимость существования звёзд своей эпохи подобных советским молодым парням. Но  по каким-либо причинам их нет. Стоит добавить, главная  мысль  автора хорошо читается через песни, которым в фильме выделено особое значение. Одна из таких композиций "Кончится лето" в исполнении группы " Кино". Как признается продюсер Илья Стюарт:  "Эта песня хорошо работает с посланием Серебренникова".

 

Такую риторическую  и актуальную картину показал нам  российский режиссер Кирилл Серебренников, который лично не мог присутствовать на фестивале  по причине домашнего ареста. Фильм презентовала группа актеров и продюсеров в составе с артистом Романом Зверевым, выражая активную творческую поддержку.  

 

Добавим, что  показ фильма «Лето»  начнется уже 7 июня во всех кинотеатрах страны.

 

Дина Отман специально для Planet Today

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости Награждение
Главное за сутки
Названа причина сокращения авиакомпаниями летних перелетов в Крым Названа причина сокращения авиакомпаниями летних перелетов в Крым Сокращение планируемых авиаперелетов в Крым, о котором накануне сообщило издание "Коммерсант", ссылающееся на Транспортную клиринговую палату, обусловлено несколькими факторами — говорят компетентные эксперты. Речь, напомним, идет об информации, согласно которой…
В Европе призвали вернуть Россию в G8 В Европе призвали вернуть Россию в G8 Россию необходимо вернуть в состав "Большой восьмерки" (G8), заявила сопредседатель фракции Левой партии в бундестаге Сара Вагенкнехт. По ее мнению, этот шаг нужен для того, чтобы создать противовес влиянию США…
Извержение вулкана в Гватемале: Число жертв выросло до 25 Извержение вулкана в Гватемале: Число жертв выросло до 25 Не менее 25 человек стали жертвами извержения вулкана Фуэго в Гватемале. Об этом заявил в воскресенье вечером представитель Национального координационного центра по борьбе с последствиями стихийных бедствий Давид де Леон,…

Читайте также
Нет времени на посещение кинотеатра? Не беда! Лучшие фантастические фильмы 2018, которые можно посмотреть, не выходя из дома Нет времени на посещение кинотеатра? Не беда! Лучшие фантастические фильмы 2018, которые можно посмотреть, не выходя из дома В силу многих обстоятельств современный человек не всегда может выделить время в своем тесном графике, чтобы посетить кинотеатр с целью просмотра очередного киношедевра. А временами ведь так хочется сесть в…
Энтони Хопкинс рассказал о преимуществах своего алкоголизма Энтони Хопкинс рассказал о преимуществах своего алкоголизма Популярный британский и американский актер кино и театра Энтони Хопкинс рассказал о преимуществах, которые он получает благодаря своему пристрастию к алкоголю. Интервью со знаменитостью опубликовало издание The Guardian. "Я счастлив…
Вы будете удивлены: Сколько экранного времени у женщин в "Звёздных войнах"? Вы будете удивлены: Сколько экранного времени у женщин в "Звёздных войнах"? Популярная кинематографическая франшиза "Звездные войны" в последнее время часто подвергается нападкам борцов за гендерное равноправие — недавно, например, вселенную Star Wars обвинили в недостаточном количестве женщин-сценаристов, а теперь — в…
Художник Александр Донской: «Я хочу, чтобы вы полюбили Россию» Художник Александр Донской: «Я хочу, чтобы вы полюбили Россию» Художник Александр Донской устроил в Дубае необычный миротворческий перфоманс под названием "Я хочу, чтобы вы любили Россию". Донской прогуливался по самому дорогому отелю в мире Бурдж-эль-Араб в костюме арабского шейха…
Фото
Пирамида Болла - невероятный необитаемый остров Пирамида Болла - невероятный необитаемый остров

Пирамида Болла или Болс-Пирамид (англ. Ball's Pyramid) - это необитаемый остров вулканического проис...

Видео

 

Предельно низкий полет Су-25 над пляжем в Кирилловке

Опрос

Вы обращаете внимание на состав продуктов при покупке?

 

Анекдот дня

Моя девушка сказала, что ей нужно время и расстояние... Она что, хочет вычислить скорость?

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал Анатолий Кузнецов: Как раскрыть свой внутренний потенциал
Мы живем в обществе и поэтому вокруг нас всегда много примеров, где одни люди достигают успеха и пользуются всеми благами человечества, а у других жизнь становится со временем все хуже и хуже. Если мы присмотримся внимательно, то увидим, что одна категория людей смогла раскрыть свой…
В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем» В Москве состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем»
26 мая 2018 года в Москве (пл. Европы, д. 2, гостиница «Рэдиссон Славянская») состоится конференция «Трудный пациент с бесплодием – пути решения проблем». В мероприятии примут участие ведущие эксперты в области репродуктивной медицины: К.м.н., вице-президент РАРЧ Маргарита Бениаминовна Аншина; Профессор, ведущий европейский репродуктолог Роберт Фишер,…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.