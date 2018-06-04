Открытие Кинотавра: "Лето" Кирилла Серебренникова

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В Сочи 2 июня традиционно на сцене Зимнего театра открылся 29-й фестиваль "Кинотавр". По звездной дорожке прошлись Ксения Собчак, Игорь Верник, Роман Зверев, Федор Бондарчук, Юрий Стоянов и другие известные артисты кино.

Ведущим вечера стал актер Данила Козловский, представивший откровения своих философских писем.

Однако главным событием вечера стал первый в России закрытый показ фильма "Лето" режиссера Кирилла Серебренникова.

Свобода, отношений молодых творческих людей, любовная лирика, андеграунд рок —музыки в стиле 80-хх, стали основными декорациями в картине режиссера. Немалое место создатель отводит музыке. В период советского застоя музыка таких артистов как Майк Науменко и Виктора Цой была ярким выражением личной свободы в советском пространстве.

Система образов строится на любовном треугольнике главных героев Викторе, Майке и Наташи Науменко. Лирические эпизоды рисуют сложность взаимоотношений троих, одновременно показывая беззаботность молодых и талантливых людей. Целостность картины создают и технические уловки режиссера, ретроспектива, игра актеров, черно-белое цветовое решение, которе моментально погружает зрителя в мир ушедшей эпохи.

"Мы хотели сделать по-настоящему авторское кино" - говорит продюсер фильма "Лето", Илья Стюарт.

Однако за романтичной фабулой автор ставит более серьезную проблематику произведения, которая доступна не сразу и не каждому. На фоне действия главных героев основная мысль открывается тонко и поэтапно без контрастных линий и агитаций. Патетическое слово в кадре о великодушных поступках Виктора Цоя- недвусмысленное нарекание современному обществу.

Серебренников растравляет акценты на внешних атрибутах-это старые подъезды, бытовая неустроенность , коммунальная система жилья. Однако такие обстоятельства не мешают Виктору Цою и Майку Науменко создавать легендарные неформальные композиции, творить в период строгих коммунистических устоев и внимательного надзора со стороны советских властей. Парадокс, как факт, говорит сам за себя и наводит зрителя на размышление о параллелях, которые режиссер мягко проводит между временными рамками.

В современной демократичной России остаются все такие же изношенные подъезды, пресловутые задатки коммунальной системы существования, точечная нестабильность на фоне, казалось бы, окрепшего государства, но при этом перестают рождаться такие громкие имена, как Виктор Цой, Майк Науменко. И время остается без своих героев.

Непроизвольно напрашивается вопрос: Почему происходит так?

Режиссер словно признает возможность и даже некоторую необходимость существования звёзд своей эпохи подобных советским молодым парням. Но по каким-либо причинам их нет. Стоит добавить, главная мысль автора хорошо читается через песни, которым в фильме выделено особое значение. Одна из таких композиций "Кончится лето" в исполнении группы " Кино". Как признается продюсер Илья Стюарт: "Эта песня хорошо работает с посланием Серебренникова".

Такую риторическую и актуальную картину показал нам российский режиссер Кирилл Серебренников, который лично не мог присутствовать на фестивале по причине домашнего ареста. Фильм презентовала группа актеров и продюсеров в составе с артистом Романом Зверевым, выражая активную творческую поддержку.

Добавим, что показ фильма «Лето» начнется уже 7 июня во всех кинотеатрах страны.

Дина Отман специально для Planet Today