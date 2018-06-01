Нет времени на посещение кинотеатра? Не беда! Лучшие фантастические фильмы 2018, которые можно посмотреть, не выходя из дома

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В силу многих обстоятельств современный человек не всегда может выделить время в своем тесном графике, чтобы посетить кинотеатр с целью просмотра очередного киношедевра. А временами ведь так хочется сесть в уютное мягкое кресло кинозала и наслаждаться новинками советского, и не только, кинематографа. К большому счастью, есть возможность пригласить своих близких друзей к себе в гости и посмотреть вместе с ними фильм онлайн.

Любителей фантастики должен заинтересовать фантастический фильм Черновик , премьера которого в РФ состоялась совсем недавно – 25 мая 2018 года. Фильм, который длится почти 2 часа, рассказывает о молодом человеке, у которого до определенного дня все в жизни складывалось замечательно. Но потом мир словно перевернулся с ног на голову и все пошло не так: парня забыли не только друзья и возлюбленная, на которой он собирался жениться, но даже собственные родители. Пытаясь разобраться, что же произошло в его жизни, он попадает на водонапорную башню, являющуюся границей между несколькими параллельными мирами, и становится ее хранителем. Фильма получил такое название благодаря одноименной книге, сюжет которой лег в основу кино.

Кроме фильма «Черновик» можно посмотреть и другие картины. Например, на КиноПрофи можно выбрать для просмотра несколько фильмов и посвятить свое свободное время их просмотру. Среди не менее увлекательных фантастических фильмов можно выделить кинокартину под названием «Легион», 2 сезон которого стартовал 3 апреля 2018 года. Скорее всего, среди зрителей, которые погружаются в мир мутантов со сверхъестественными способностями, не останется равнодушных.

Еще одна картина, которая принадлежит американскому кинематографу, может стать объектом внимания молодых людей, поскольку рассказывает парням, как нужно вести разговор с девушками. Фильм «Как разговаривать с девушками на вечеринках» скорее относится не к чистой фантастике, а к музыкальной комедии с элементами фантастики. Сюжет фильма рассказывает зрителям о трех друзьях-панках, попавших на странную вечеринку и встретивших там блондинку… с другой планеты. Одному из панков удалось завязать с ней знакомство, которое переросло в небольшой роман. И чем этот роман закончиться, остается загадкой.

Безусловно, просмотр кинопремьеры в кинозале ничем заменить нельзя. Но если времени недостаточно или не получается посетить кинотеатр, то стоит воспользоваться возможностью просмотра фильмов онлайн у себя дома или в гостях.