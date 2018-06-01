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Рассекречен главный злодей нового фильма о Бэтмене

Пятница, 01 Июня 2018 12:42
Рассекречен главный злодей нового фильма о Бэтмене Фото из открытых источников

Создатели грядущего фильма о Бэтмене определились с главным злодеем — им, как и предполагали фанаты комиксов о человеке - летучей мыши, станет Пингвин, он же — Освальд Честерфилд Кобблпот. Подробностями о фильме The Batman поделилось издание Variety.

 

В общем, теперь мы знаем, с кем будет сражаться популярный супергерой в новом фильме о себе. Но не знаем, когда этот фильм увидит свет. И увидит ли он его вообще, потому что судьба проекта, несмотря не появляющиеся детали, все еще выглядит весьма туманно.

 

Режиссером нового фильма о Бэтмене (который решили назвать просто "Бэтмен"), напомним, является Мэтт Ривз. Он, если что, снял фильмы "Монстро" и "Планета обезьян: Революция" (а также "Планета обезьян: Война"). Но с "Бэтменом" не все так просто — у проекта до сих пор отсутствуют сколько-нибудь внятный сценарий, поэтому о каких-то конкретных сроках появления фильма речь пока что вообще не идет.

 

Известно, однако, что главную роль в фильме сыграет Бен Аффлек, а вместе с ним на экранах появятся Джо Манганьелло, Дж.К. Симмонс и Джереми Айронс.

 

Что же касается Пингвина, то даже если он не появится в новом "Бэтмене", то его точно сделают одним из персонажей спин-оффа "Отряда самоубийц", посвященного Харли Квинн.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Бэтмен
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