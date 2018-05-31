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Пелагея поддержала Ладислава Бубнара в сольном творчестве

Четверг, 31 Мая 2018 12:43
Пелагея поддержала Ладислава Бубнара в сольном творчестве Фото из открытых источников

Один из ярких и запоминающихся финалистов шоу «Голос 6» Ладислав Бубнар начинает свой сольный проект под лейблом продюсерского центра «MAG music». Подробнее - в материале Planet Today.

 

На днях в iTunes состоялась премьера песни под названием «Метеозависимы». Отличное настроение легкой музыки для всех, кто чувствителен не только к погодным изменениям.  Так, на крупнейшем российском музыкальном ресурсе TopHit композиции прочат стать 100% летним хитом.  

 

«Это песня – скорее про состояние. Здесь не нужно искать смыслов больше, чем сама музыка передает состояние радости и легкости. Вот оно солнце, вот оно лето. И даже если дождь и снег в начале июня – метеозависимыми нас делает не погода, а наш внутренний барометр настроения», - делится Ладислав. 

 

Румын или итальянец – гадал на слепых прослушиваниях Александр Градский. А оказалось, что Ладислав родом из Чехии. И живет после успеха в «Голосе» в концертном режиме на два дома между Прагой и Москвой. А свои впечатляющие достижения называет лишь первыми шагами в шоу-бизнесе. Ведь до 2017 года артист даже не мечтал выступать на сцене. Если бы не воля случая.  

 

Наставница по проекту «Голос» Пелагея, с которой на данный момент певец находится в совместном гастрольном туре, во всем поддерживает начинания артиста. «Я рада за Ладислава.  Да, шоу - это отличная возможность показать себя, получить опыт сцены. Но куда важнее не стать заложником первого успеха и развиваться дальше! Я верю, что все у него и его команды получится!  Талант и жизнерадостность Ладислава могут свернуть горы». 

 

В поддержку своей первой сольной песни Ладислав вместе с командой «MAG music» во главе с продюсером и режиссером Алексеем Голубевым готовит премьеру и одноименного клипа.  

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости музыка
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