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Сервис Tickethunt.net - удобный и быстрый способ приобрести билеты на концерт

Четверг, 31 Мая 2018 11:46
Сервис Tickethunt.net - удобный и быстрый способ приобрести билеты на концерт Фото из открытых источников

Сумасшедший ритм современного работающего человека зачастую не позволяет выкроить пару часов времени на культурный отдых. Но к счастью, есть выходные дни, праздничные, в которые люди могут позволить себе отдохнуть, причем провести этот отдых с пользой, а не просто проваляться на мягком диване.

 

Хорошо, что многие люди предпочитают посещать культурные мероприятия, такие как концерты, театральные постановки, балет. Но, как правило, на концерты популярных исполнителей очень сложно добыть билет, особенно в преддверие события. Но с сервисом Tickethunt найти и заказать билеты гораздо проще и быстрее, нежели стоять в очередях в билетные кассы. Например, поклонники американской инди-рок группы Imagine Dragons, концерт которой состоится уже совсем скоро, могут сполна насладиться музыкой любимых исполнителей, если заранее приобретут билеты на Imagine Dragons с помощью сервиса Tickethunt. 

 

Если вдруг по какой-то причине приобретенным билетом невозможно воспользоваться, его можно спокойно продать на сервисе. Очень удобная функция для тех, кому не удалось приобрести билет именно на это мероприятие, и для тех, кто на него не сможет попасть, а деньги терять не хочется.

 

Сервис Tickethunt настолько дорожит своими покупателями, что даже при переносе какого-либо мероприятия действие купленного билета сохраняется. Например, выступление David Garett в Киеве переносится на 3 октября, и приобретенные уже билеты будут действовать.

 

Кроме того, что сервис Tickethunt дает возможность приобрести и продать концертные билеты, на сервисе есть возможность получить достоверную и полную информацию о предстоящих культурных событиях, а также об их отмене или переносе. Достаточно только ввести в поисковую строку запрос с интересующим событием, и поисковая система, обработав запрос, предоставит всю необходимую информацию с датой, временем и местом проведения мероприятия. 

 

При условии регистрации пользователей на сервисе происходит их автоматическое оповещение в случае переноса, отмены какого-либо события, а также информирование о предстоящих концертах, спектаклях и выступлениях. А также имеется возможность получить билет с неплохой скидкой. 

 

Безусловным преимуществом сервиса является возможность просмотреть схемы залов, в которых будут проходить концерты, и определиться с наиболее удачным местом посадки. А для тех, кто интересуется новостями из медиа мира и хочет быть в курсе событий, на сервисе представлена всегда интересная и актуальная информация.

 

И самое главное – не придется стоять в очереди за билетом, потому что его можно распечатать на своем принтере и затем предъявить на входе в концертный зал или концертную площадку.

 

Сервис Tickethunt – это удобный и быстрый способ не только приобрести билеты на нужное событие, но и возможность их выгодно продать.

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Ванько Ольга Опубликовано в Культура   Теги сервис событие концерт купить
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