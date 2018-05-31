Международный фестиваль «Молодая Арктика» 2018 вновь собрал друзей в Москве

Фото из открытых источников

Стратегические проекты, новый северный туризм, разные природные вопросы все чаще обращают внимание на Арктические территории нашей станы, удивляют запасами богатых недр и морей, восхищают неприступной суровостью и яркой солнечно-снежной красотой, притягивают историями про полярников разных времен и современности и поражают технологиями и новыми армейскими наработками в высоких широтах – и всегда при этом напоминают о многих и разных северных народах, всегда уникальных и, увы, немногочисленных, а порой и исчезающих вовсе.

Еще в советские времена наши соотечественники удивлялись уникальному исполнению, силе и искренности Кола Бельды, и следом за ним вторили, что «олени лучше».

В наше время на любом празднике, где посчастливится встретить народных исполнителей с Севера, Сибири и Дальнего Востока, случается чудо мгновенного погружения в эти загадочные и мало знакомые широкому кругу культуры. Почему-то проносятся сразу совсем близко все отражения живой природы и конечно образы животного мира. Созданные искусством исполнителей миры оживают - вот уже совсем далекий и уже почти родной мир рядом – так выступают артисты, сохраняющие, осмысляющие и передающие нам свои национальные традиции.

Мировой ход цивилизации таков, что продаваемый и доходный образ жизни во всем мире потихоньку и очень активно заменяет традицию на «опт», «кэш», «воронку продаж», и Россия как бесспорная и значимая часть мира тоже несет свою ношу этого необратимого хода времени, тем важнее немного остановиться и посмотреть, может мы можем еще как-то сохранить традиции этих народов, возможно обращая внимание на природу, искусство и науку, а возможно в диалоге людей, народов и стран найдем еще какие-то актуальные пути сохранения бесценного и хрупкого, подружив и современный мир, с его потрясающими возможностями и немалыми вызовами, и многомерные ценности, сохраненные в человеческой цивилизации Арктикой. Человечество все время делало что-то, что считалось невозможным, и справлялось невозможному вопреки – яркий пример это вся не сравнимая по размерам Арктическая территория, изученная и исследованная поколениями наших российских предков, часто многонациональными командами, особенно если смотреть в историю на века назад. Вот почему Международный фестиваль «Молодая Арктика» собирает в Москве друзей, проводит конкурсы народного творчеств и мультимедиа, привлекает работы кинодокументалистов в фестивальную программу, устраивает кинопоказы и мастер-классы, организует статусную рабочую деловую программу.

Организаторы фестиваля – Ассоциация деятелей культуры для поддержки и развития талантливой молодежи, Ассоциация коренных малочисленных народов Сибири, Севера и Дальнего Востока, АНО «Небо» (Творческое объединение «Молодая Арктика») при поддержке Министерства культуры РФ, Федерального агентства по делам национальностей, Ассамблеи народов Евразии, Русского географического общества и Ассоциации полярников. Почетным Президентом является почетный полярник, Герой России, ученый-океанолог, исследователь Арктики и Антарктики, доктор географических наук и профессор, вице-президент Русского Географического Общества – Артур Николаевич Чилингаров. Прошедший в Москве с 25 по 30 мая 2018 года Всероссийский этап Международного фестиваля «Молодая Арктика», в Центральном Доме Журналистов торжественно подвел итоги Национального Смотра-конкурс народного мастерства и национального искусства по номинациям: «Дерево жизни» (вышивки, кружева, ткачество, ремесла, промыслы, семейные реликвии), «Сила народа» (костюм, обряд, народные праздники), «Народная Игрушка – кладовая мудрости» (игрушки, игры, развлечения), «Скатерть-самобранка» - национальные угощения, хлеб, сладости, праздничный стол и кулинария. «Голос земли родимой» - национальные песни и фольклорные коллективы, не более 8 человек. «Хлеб – соль» - гостеприимство и национальные обычаи встречи гостей.

На сцене концертного зала Центрального Дома Журналистов на Никитском бульваре в Москве представлено было Профессиональное жюри Третьего международного фестиваля народного творчества и мультимедиа «Молодая Арктика»: Председатель жюри - - Николай Волков, Заведующий кафедрой операторского искусства, профессор, заслуженный деятель искусств РФ, Чейнеш Байтушкина – аутентичный носитель алтайского фольклора, сценарист, кинорежиссер, Светлана Гиуна – хранитель традиций народов Чукотского автономного округа, балетмейстер, Виктор Максов - Исполнительный директор Фонда коренных малочисленных народов Севера, Олег Кутузов - режиссер-постановщик и директор по производству«Союз-Медиа», автор и продюсер проекта «Малочисленные народы России», Сергей Меринов - режиссёр-мультипликатор, аниматор, художник, президент Международного Кинофестиваля «Золотая Рыбка». В их задачу входит отсмотр и оценка присланных на официальный сайт фестиваля «Молодая Арктика» www.arcticafest.com тридцати трех конкурсных фильмов по следующим категориям: Профессиональные и студенческие фильмы (короткий метр - до 45 минут и полнометражные фильмы - до 120 минут), анимационные фильмы, документальные фильмы, научно-популярные фильмы о природе Севера, Сибири и арктических территорий, о культуре, обычаях, традициях и искусстве коренных северных народов и Дальнего Востока. Есть две номинации с финансовым сертификатом.

В образах и ритмах чукотской природы растворила зрителей и зал Светлана Гиуна, хрупкая и стройная к белой национальной кухлянке и стилизованных белых сапожках она сияла солнцем и небом, контраст черных как смоль длинных сильных волос передавал контрасты природы вместе с точными и пластичными движениями – вспомнить, что перед нами балетмейстер и ученый сценического национального искусства невозможно, а на вопрос ведущей «Многих ли вы животных и птиц Чукотки увидели?» - зал однозначно отвечает – «Да!». Такие загадочный северные таланты и искусства, что переносят в другой мир даже без турпоездки, но посмотреть эти места лично тоже не лишнее, и это направление развивается. Именно поэтому в организаторах не только Федеральное Агентство по делам Национальностей и Ассамблея народов России, но несколько туристических ассоциаций въездного и выездного туризма, Заместитель начальника управления государственных туристических проектов Федерального агентства по туризму Министерства Культуры Российской Федерации Наталья Георгиевна Беленко. На празднике фестиваля «Молодая Арктика» ярко выступили Олит Тевлянаут – исполнительница горлового пения народов Севера и Ольга Буинова – художественный руководитель ансамбля «Нарули». Особенностью выступления была не только музыка, исполненная на национальных инструментах, но и уникальное пение сразу двумя голосами – есть такая удивительная особенность, умение и традиция, когда один исполнитель сразу может вести несколько мелодий в разных ритмах и тональностях, а вместе с танцевальной программой получается неповторимое действо и впечатление.

Вместе с выступлениями артистов происходило вручение наград в Национальном конкурсе. Награды получили - Художник, мастер резьбы по кости Инна Ядне, г. Салехард, Ямало-Ненецкий округ, Художник Григорий Урбаков, г. Иркутск, Продюсер Гульвайра Куценко, г. Москва, Художник Алевтина Стручкова, г. Сыктывкар - вручал награды первым победителям продюсер, кинодокументалист, вице-президент Гильдии неигрового кино и телевидения Никита Тихонов-Рау, получивший на фестивале «Молодая Арктика» в прошлом году «Приз зрительских симпатий». Яркой и очень важной особенностью фестиваля стало награждение активных и высокомобильных в своей профессиональной деятельности педагогов географии, готовых не только к множеству проектов, но и буквально пускаться в путь, будь то исследовательский или туристический маршрут – все для лучшей передачи знаний ребятам. Как в такой ситуации обойтись без главных героев преподавательской и образовательной деятельности – ребят, ведь это им дальше строить этот мир, управлять им, созидать все еще не созданное, решать пока не ясные задачи и устанавливать новые горизонты – поэтому их место оказалось не только в зале, но и на сцене. Дипломы им вручал член Оргкомитета «Молодой Арктики» 2018 Лобжанидзе Александр Александрович заместитель комиссии РГО по географическому и экологическому образованию, президент Региональной Ассоциации учителей географии России, заведующий кафедрой экономической и социальной географии Московского Государственного Педагогического Университета. Для всех кто мало видит современных ребят, и боится себя спросить «Какое молодое будущее у нашей страны?» - приходите и смотрите, отличное будущее, потому что таких активных и любознательных ребят много, и конечно их больше чем на одной сцене.

Когда мы радуемся чужим достижениям, то это нормально и хорошо, но среди российских конкурсов и фестивалей, на больших и малых сценах, просто на больших площадях или в далеких поселениях и городах есть удивительные таланты, просто невероятные и по радости, и мастерству и по заразительной позитивной самобытности. На этом фестивале «Молодая Арктика» 2018 ярко и неотразимо выступила солистка семейного юкагирского ансамбля «Солнышко», золотой голос Арктики - Рахтына Тымкыль, дочь хранителя народных традиций. Такую молодую исполнительницу можно смело представить и в титуле любого и европейского и евразийского конкурса, главное команду хорошую, не мешающую естественному успеху, а харизмы, динамики и живой подачи у неё на весь мир хватит, а желающим можно и танцевать, ведь не редко сейчас в выступлениях используют и весь современный технический музыкальный арсенал, но в центре остается живой и неповторимый человек со своим уникальным голосом, или даже голосами, как упоминалось выше. Возможно в это время зрители меньше всего думают об организаторах, но это именно благодаря им получается такая емкая и познавательно полезная программа, их идея и задача понять и рассказать, какое место есть у молодежи в Арктике, какое они займут место в будущем, а при этом не лишнее посмотреть и в прошлое, вспомнив тех полярников, благодаря которым, мы можем знать и постигать эти северные места, и знать, что они наши российские, что это наша «Молодая Арктика.

Судить о полярной жизни можно по книгам, информационным материалам, телесюжетам, но самый погружающий и близкий, максимально контактный и человеческий способ проникновения в жизнь это документальное кино, хорошее документальное кино, скажем отличное в своей простоте и ненавязчивости повествования кино. Такую мастерскую работу представила Продюсер и художественный руководитель фестиваля, генеральный директор Творческого объединения «Молодая Арктика», вице-президент АНО ОО «Небо», действующий член РГО, член Арктического совета Ассамблеи народов Евразии, член Союза Журналистов и Союзе Кинематографистов РФ Виктория Борисовна Лукина – это работа Председателя жюри д/ф Николая Васильевича Волкова «Полярник», получившую годами ранее множество наград на различных Всероссийских и Международных фестивалях. Николай Волков рассказал гостям и оргкомитету, что когда был совсем юн и учился во ВГИКе на операторском факультете, то выпала ему возможность объехать весь наш Север и Дальний Восток, побывать в разных селениях и жилищах, что все эти люди с их обычаями, мудростями остались с ним навсегда. А жизнь наших полярников в условиях невозможных для жизни стала основой этого фильма.

Тихо и ненавязчиво все разделили эту другую жизнь, где дом и старенькая деревенская мать, чистая вода из колодца, дожди с крыши, сочная зелень садов и лугов, жизнь светящаяся простым смыслом любви и дома – неужели этот человек способен жить среди льдов, в местах и ветрах, где и жилой контейнер не в каждый день можно выгрузить, это он в жестком и сдержанном мужском братстве небритых ученых бородачей обсуждает координаты и планы, что-то сообщает по рации и видит посреди снежной плотной пурги то самое дерево, что когда-то уцелело и не поддалось даже экскаватору. А кто-то в зелени этого дерева закрывает глаза и думает, и старается не думать о плотных снегах и холоде, но там как ни в чем не бывало купаются и охотятся белые медведи, едут снегоходы, и иногда расходятся и мгновенно трескаются льды. Матушке-старушке так хочется, чтобы сама страна запретила сыну ходить в опасные северные миры - и правда, что он там забыл в этой Арктике, что без него некому что ли, это ему труд и подвиги, а ей его больницы и травмы. Расцветает крепкое неподдающееся дерево, в тихом светлом от любви женском лице нет ответов, а там на севере мужская команда опять штурмует что-то на снегоходах. Кино бывает разное, но фильмы, в которых человек сквозь экран попадает в душу, и есть мастерство киномастера, в короткое время становясь близким всем в зале – это есть чудо.

В этом фильме все близкое, и каждый кадр с операторского глаза и рук, снят именно с вертолета, их на севере много. Может и хорошо, что коптеры появились позже, но зритель этого не заметит, он заметит красоту и настоящую жизнь. Но новое высокотехнологичное кино было показано далее, оно тоже уже получило призы и награды, снятое телеканалом «Моя планета» при поддержке РГО – это «Арктика. Зазеркалье». Очень красивое и яркое, ведь на экране в макро размере расцветает и движется, а подчас и поглощает друг друга микро мир Белого моря и северных рек. Ученые биологи изучают этот невидимый обычным глазом мир, пытаются находить ответы на свои вопросы, постоянно встречают новые. Идут не понятным научным путем, а порой попадают в тупик, и напротив, делают новые открытия по наитию. Да, это похоже на вселенную, только в воде, а человек со всем огромным и профессиональным оборудованием вновь у бездны глубины, смыслов и знаний. Такая она эта «Молодая Арктика» - загадочная, непознанная, хрупкая, с множеством вопросов для понимания философского общечеловеческого, и просто решения самых важных, подчас административных и законодательных вопросов. Уместно поблагодарить за отличное соведение торжественной программы фестиваля «Молодая Арктика» и церемонию награждения Национального этапа Зам. Председателя оргкомитета Екатерину Кузьмину, президента АНО ОО «Небо» и сообщить, что заключительный этап фестиваля и Международная программа пройдет с 23 по 27 августа в Анапе.

Не менее яркой и актуальной была и деловая программа Международного фестиваля мультимедиа «Молодая Арктика» 2018, работающего под девизом: «Арктика – территория лидерства молодых». Очень важным, компетентным и содержательным получился круглый стол, прошедший в Общественной Палате Российской Федерации в Москве на Миусской площади, собрав статусных и мощных экспертов по теме «Самобытная культура народов Севера и Арктики. Взгляд молодых. Молодая Арктика — дорога в Десятилетие детства». Безусловно помимо молодых и уже опытных лидеров своих направлений в области сохранения народных традиций и емкой организационной деятельности в мире мультимедиа, в работе стола приняли участие люди с большим профессиональным, научным и административным опытом: Виктор Васильевич Максов - исполнительный директор фонда КМНС, Шубин Александр Иванович - Председатель Правления Некоммерческого фонда ветеранов Крайнего Севера «ЭРЭЛ (Надежда)», Наталья Вячеславовна Меситова - председатель общественной организации "Русский мир и зарубежье: диалог культур", руководитель международных проектов "Диалог культур", главный редактор российско-итальянского журнала, издатель, Сергей Станиславович Меринов – вице-президент Ассоциации деятелей культуры для поддержки и развития талантливой молодежи, кинорежиссер., член жюри фестиваля, Трофимов Иван Михайлович - координатор молодежной политики Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, специалист отдела по работе с регионами.

Особым гостем и участником рабочего стола фестиваля «Молодая Арктика» стал Дмитрий Александрович Шатохин, член Совета Федерации от Республики Коми. Безусловно большие задачи и разработанные концепции развития нужно решать с привлечением наилучшего опыта, возможностей и сил. Замечательно представила ритмы и дух народа коми художник, дизайнер, график Алевтина Анатольевна Стручкова– руководитель фестиваля «Арт-маяк», художник, она родившись и получив образование в Москве удивительно прочувствовала дух своих предков и научилась его передавать людям в высоко профессиональных и бесспорно эстетичных прикладных работах для повседневности, наполняя ее праздником других мест, как-бы увлекая в путешествие. И это не сложно ощутить каждому, кто возьмет в руки чашку с ее рисунками или подушку, или любой предмет, окрашенный родной ей традицией, но такой притягательной и понятной. Её работы можно вполне отнести к современному искусству, и это её реальная творческая стезя, но это тот случай, когда искусство не требует перевода и объяснений, понятно каждому - и не имеет значение название «Арт» или «Национальный рисунок» – это чисто и ясно, и это главное.

Опытом в создании серии национальных мультфильмов поделилась Гульвайра Куценко – член Совета по делам национальностей при Президенте РФ. Интересно, что представленные на большом экране круглого стола фестиваля «Молодая Арктика» почти сказочные легенды вполне могли бы войти в каждый дом и для детей и для взрослых. Как еще можно лучше в наш современный сверх информационный и цифровой век узнать так много о народах, их эпосе, костюмах, и просто познакомиться с этнографией и географией своей страны огромной и бескрайней России. По рассказам автора проекта, народы на местах не дремлют, они находят свои национальные и другие истории, и вот уже сами появляются в сети эти мультики с подстрочным переводом, например из Карелии. Продюсер этого цикла мог бы возмутиться целостностью абсолютных и исключительных прав, а если цель популяризация культуры, то возможно это особый маркер популярности и востребованности, может это маркер к поддержке проекта и его инвестиционной емкости как экспортного продукта «Сделано в России». Конечно, юридическое урегулирование никто не отменял, но это детали, с которыми можно работать.

Гостем и участником рабочего стола стала и Тамара Сергеевна Пантелеева – Руководитель Общероссийского фестиваля природы «Первозданная Россия», партнера и Международного фестиваля «Молодая Арктика». Уникальность пожалуй самого масштабного и самого популярного в Москве и всей нашей выставочного многолетнего проекта в том, что он дарит людям радость для всех возрастов, что всегда утренние и дневные часы заполнены и переполнены детьми, с утра и до позднего вечера он гостеприимно принимает и пары и самостоятельно приходящих посетителей, семьи с колясками и дети верхом на папах и в руках у мам здесь привычные гости, многие здесь находят счастливые пары или просто успевают отдохнуть от деловой суеты – ведь вся Россия представлена здесь своей природой и животным миром, здесь проходят мастер-классы, лекции фотографов и ученых, кинопоказы и конечно большое детское время с мультфильмами фестиваля «Золотая рыбка» на большом экране кинозала. На большом экране Общественной Палаты РФ были участникам круглого стола показаны кадры с дней Севера, Сибири и Дальнего Востока, а живые участники этих сцен тоже принимали участие в этом рабочем формате. Светлана Михайловна Гиуна - хранитель традиций Чукотки, балетмейстер, хореограф-педагог, член жюри фестиваля, радовавшая всех своим танцем, костюмом и прекрасной пластикой на Торжественном открытии фестиваля здесь рассказала о резьбе по кости и многих других уникальных искусствах и промыслах, что пересекалось с выступлением Трофимова Ивана Михайловича - координатора молодежной политики Ассоциации коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, специалиста отдела по работе с регионами.

О традиционных конференциях Арктической академии наук рассказал ее Президент Валерий Брониславович Митько – доктор наук, профессор. На этих конференциях, проходящих традиционно на ледоколе-музее «Красин» тоже слышны национальные ритмы, в этом году например был исполнен номер уникально передающий и звуки моря и звуки летающих и кричащих чаек, представленный студентами фольклорного северного отделения Российского Педагогического Университета им. Герцена в СПб. Но главным наполнением этих научно-практических встреч являются сообщения по истории освоения и исследования Арктики, о современных вызовах в области технологий, связи, безопасности, и конечно о новых исследованиях в этих обширных отраслях и новых промышленных и технологических решениях. Постоянным участником этих встреч и соорганизатором является Международный морской кинофестиваль «Море зовет!», от директора которого Сергея Вячеславовича Апрелева, и его международных гостей, неизменно представляются доклады из разряда юридических, исторических или военных знаний, неизменно освещается тема Северных Полярных конвоев, ведется международное межконтинентальное сотрудничество и работа с подрастающими морскими специалистами. Уместно здесь привести реплику участника рабочего стола в ОП РФ Владимира Николаевича Лизуна – профессора, эксперта Русского географического общества, что очень важно то укрепление позиций и рубежей в нашем Арктическом регионе, которое произошло в последние годы из-за технологического и стратегического прорыва в области обороны, отметив при этом неизмеримый вклад и бесспорного лидерства первых лиц Русского Географического Общества – Сергея Кужугетовича Шойгу, Министра Обороны РФ и Владимира Владимировича Путина, Президента РФ.

Вполне ясно, что в мирные времена мы можем вспоминать героев, заниматься развитием инфраструктуры и экологии, думать о том, какой должна быть культура, заботиться о лучших шансах и возможностях для детства. Примерно эту тему озвучил Александр Михайлович Багин, Научный руководитель Института экономики природопользования и экологической политики Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», что пересекается с практической деятельностью Бургасовой Натальи Евгеньевны - кандидата педагогических наук, доцента Российского государственного университета нефти и газа кафедры геологии, которая не только является автором множества тестовых учебных пособий для школы, но и растит новое поколение особо увлеченных и активных учителей географии и учеников, и создает просветительские стимульные форматы для любознательных школьников, а студентам всеми способами старается донести главное чувство - хозяина на своей земле, не пользователя и не временщика. В свою очередь Александр Михайлович Багин озвучил важную роль просвещения и движения вместе с порастающим поколением - это стремление знать и передавать, подобно опыту прошлых десятилетий и героям книги Вениамина Каверина «Два капитана». Обмен мнениями подходил к концу, стремясь перейти в новый эффективный поток действий, заряженный компетенциями и взаимным опытом.

Руководитель Продюсерского центра «Поддержка ХОРОШИХ ИДЕЙ» Наталья Сергеевна Мещерякова решила поддержать такой важный формат информационно, а возможно в будущем событийно и партнерски, ведь здесь встретились все знакомые рабочие темы, и морская как действующему соорганизатору и партнеру фестиваля «Море зовет!» в СПб и его официальному представителю в Москве, и как действующему соорганизатору и партнеру Всероссийского экологического фестиваля «Меридиан надежды» с новым форматом адресных детских встреч наряду со взрослыми музейными программами. Теме Арктики и Дальнего Востока посвящалось множество авторских программ в Государственном Историческом Музее на Красной площади дом 1, и даже отдельно «Истории с этнографией» Камчатки и Приморья, с популяризацией трудов великих географов первооткрывателей С. П. Крашенинникова, В. К. Арсеньева, также уникальным народам Сахалина. Не раз в этой авторской программе зрители, посетители и читатели материалов отправлялись вместе через Ямал с первыми исследователями казаками, слушали знаменитую цитату М. В. Ломоносова, о том что Россия будет прирастать Сибирью, здесь зачитывался не раз государев титул с перечислением земель, и конечно история «Двух капитанов» тоже показывалась здесь как пример беззаветно движения лучших умов, знаний, финансов и технологий на Север в Арктику на пользу стране.

Для большей доступности был согласован и осуществлен открытый свободный формат в Государственном музее современной истории России на Тверской 21, где конечно нашлось место и Дальнему Востоку - уникальный случай, когда баннер величайшего музейного учреждения страны прославлял героя документального фильма о В. К. Арсеньеве и приезд авторов из Хабаровска «Дальневосточной киностудии», партнерски поддерживаемые «Поддержкой ХОРОШИХ ИДЕЙ» информационно, событийно, и в интегрированных фестивальных коммуникациях. Так их киноработы особым циклом показывались и на «Первозданной России» с знаковым названием «Чьими трудами здесь Россия» - об этом чудесном фестивале от «Поддержки ХОРОШИХ ИДЕЙ» вышло не менее 10 статей в двух-трех партнерских изданиях. Сейчас идут серией партнерских событий природные показы «Меридиана надежды» на социальной площадке ФГБУ города Москвы для людей старшего возраста с рассказами о современных достижениях, есть большой запрос на форматы для Семьи и Детства, как от города так и от Дополнительного Образования, от секторальных и ведомственных форм. Все эти форматы пересекаются общими документальными работами, в том числе с программой участников фестиваля «Молодая Арктика» – и это признак востребованности и важности темы, нет таких важных вещей, которые имеем право не передать далее - для этого есть и время и возможности, а организатору всей этой фестивальной мощи Виктории Лукиной желаем удачи и всевозможной поддержки, традиции фестиваля и готовые работать команды есть!

Наталья Мещерякова

Поддержка ХОРОШИХ ИДЕЙ