В прокат выходит голливудский триллер о России «Красный воробей»

Сегодня, тридцать первого мая, большие экраны Российской Федерации начинают показывать детективный триллер "Красный воробей", основанный на одноименной книге, которую написал бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США Джейсон Мэттьюс.
О начале российского проката нового голливудского блокбастера сообщает информационный портал inforeactor.ru, по данным которого, режиссером картины выступил Френсис Лоуренс — да-да, тот самый Френсис Лоуренс, который известен в качестве постановщика фильмов "Я – легенда" и "Константин: Повелитель тьмы", а также нескольких частей франшизы "Голодные игры".
В основе сюжетной линии фильма "Красный воробей" — русская балерина, которая заканчивает карьеру из-за травмы и сталкивается с довольно мрачными перспективами. Неопределенность заставляет героиню согласиться сотрудничать с секретной службой, "Школой воробьев", которая тренирует шпионов.
Изнурительное и даже садистское обучение превращает героиню в самого способного "воробья" за всю историю учреждения, ну а дальше начинается целая череда драматических и зрелищных событий. Критики не наградили фильм высокими оценками, однако своего зрителя он, безусловно, найдет.
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