В прокат выходит голливудский триллер о России «Красный воробей»

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Сегодня, тридцать первого мая, большие экраны Российской Федерации начинают показывать детективный триллер "Красный воробей", основанный на одноименной книге, которую написал бывший сотрудник Центрального разведывательного управления США Джейсон Мэттьюс.

О начале российского проката нового голливудского блокбастера сообщает информационный портал inforeactor.ru, по данным которого, режиссером картины выступил Френсис Лоуренс — да-да, тот самый Френсис Лоуренс, который известен в качестве постановщика фильмов "Я – легенда" и "Константин: Повелитель тьмы", а также нескольких частей франшизы "Голодные игры".

В основе сюжетной линии фильма "Красный воробей" — русская балерина, которая заканчивает карьеру из-за травмы и сталкивается с довольно мрачными перспективами. Неопределенность заставляет героиню согласиться сотрудничать с секретной службой, "Школой воробьев", которая тренирует шпионов.

Изнурительное и даже садистское обучение превращает героиню в самого способного "воробья" за всю историю учреждения, ну а дальше начинается целая череда драматических и зрелищных событий. Критики не наградили фильм высокими оценками, однако своего зрителя он, безусловно, найдет.