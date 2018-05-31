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Приближается объявление результатов премии Silver Mercury: жюри рассмотрело работы претендентов из лонг-листа

Четверг, 31 Мая 2018 08:03
Приближается объявление результатов премии Silver Mercury: жюри рассмотрело работы претендентов из лонг-листа Фото из открытых источников

Конкурсная программа фестиваля Silver Mercury движется к кульминации – по результатам онлайн-голосования был сформирован и опубликован лонг-лист участников. На днях члены жюри оценили работы претендентов на победу в режиме офлайн. Кто станет обладателем гран-при и призовых мест премии, станет известно 6 и 7 июня в деловом центре Amber Plaza.

 

В этом году вручение премии Silver Mercury пройдет в 42 номинациях, разделенных на 2 блока – А «Стратегия и эффективность» и В «Креатив и реализация». В рамках блока А рассматриваются кейсы, реализованные в сферах телекоммуникаций и технологий, финансовых и страховых услуг, ритейла, СМИ, культуры и образования. В общей сложности в лонг-лист этой категории попали 96 заявок, при этом некоторые работы представлены сразу в нескольких номинациях. Среди участников, вышедших в финальный этап конкурса, такие компании как Mosaic, Marvelous LLC, TWIGA Communication group, Initiative Russia, М.Видео, АО "Москва Медиа", Маstercard и многие другие.

 

Кейсы, представленные в блоке B, борются за звание лучших в сферах брендинга, интеграции, digital-кампаний, партнерских программ, event-маркетинга и инновационных концепций. Из всех заявок, поданных в категории «Креатив и реализация», до второго этапа оценивания дошли 105 – как и в случае с блоком А, некоторые работы оказались в лонг-листе более чем в одной номинации. Высоких результатов в ходе онлайн-голосования добились e:mg, Modul Pro, Depot WPF, Eventum Premo, R.POINT, ТАСС, ИНВИТРО, а также другие агентства и компании.

 

Результаты голосования жюри станут известны 6 и 7 июня во время Церемонии награждения, подготовка к которой проходит при поддержке официальных партнеров фестиваля, среди них – ведущее отраслевое издание Sostav.ru, агентство маркетинговых коммуникаций Pro-Vision Communications, лидер в сфере новых медиа, группа компаний Rambler&Co и многие другие. 

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости Культура
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