В Москве открылась фотовыставка амбассадора Nikon Дэвида Ярроу

Фото из открытых источников

В мае, в рамках «Фотобиеннале 2018» в московском Мультимедиа Арт Музее открылась выставка знаменитого британского фотографа, амбассадора Nikon в Европе, Дэвида Ярроу. Экспозиция называется «Встречи с дикой природой» и посвящена главному направлению творчества фотохудожника, которое принесло ему всемирную известность, – съемке диких животных в естественной среде их обитания. Подробнее - в материале Planet Today.

Посетители выставки увидят кадры, которые Дэвид Ярроу сделал за много лет путешествий по самым отдаленным и экзотическим местам планеты – например, на Аляске, где он запечатлел в опасной близости белого медведя, или в Африке, ставшей локацией для съемок львов в саванне. Сегодня Дэвид в качестве амбассадора Nikon реализует большой благотворительный проект: в национальном парке Амбосели в Кении он фотографирует животных, оказавшихся на грани исчезновения из-за негативного влияния человека.

«Дэвид Ярроу – не только выдающийся фотограф, но и большой энтузиаст, отдающий много сил проблеме сохранения богатств окружающего мира. Эта страстная увлеченность ремеслом и приверженность философии сбережения природы, которые стали делом и образом жизни Дэвида, полностью созвучны идеологии Nikon. Мы гордимся тем, что Дэвид присоединился к нашей команде амбассадоров, используя технику нашей компании уже более 30 лет, и многие из шедевров его коллекции были сняты именно на наши камеры и объективы. Поистине исторические уникальные снимки можно будет увидеть на выставке в Мультимедиа Арт Музее», – подчеркнул представитель Nikon Сергей Симахин.

Выставка продлится до 24 июня.

Программа амбассадоров Nikon в Европе

В программе амбассадоров Nikon в Европе участвуют талантливые и авторитетные фотографы: они используют современные технологии съемки и знания об актуальной ситуации в обществе, чтобы освещать события и явления нашей эпохи. Компания Nikon предложила Дэвиду поработать над фотопроектом его мечты в качестве амбассадора и проявить все те знания и навыки, которые принесли ему всемирную славу.