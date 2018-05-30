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Шоумен Грузман выпустил клип «Размер имеет значение»

Среда, 30 Мая 2018 14:15
Шоумен Грузман выпустил клип «Размер имеет значение» Фото из открытых источников

Известный в Москве шоумен Грузман выпустил клип «Размер имеет значение». Коуч и успешный эксперт по персональному развитию порадовал своих поклонников музыкальным шедевром (смотрите видео ниже). Подробнее - в материале Planet Today.

 

В клипе много самоиронии и очень ярко показана система потребительских ценностей. Грузман поет о благах и жажде удовольствий.

 

Грузман в текстах, полных сарказма, переосмысливает свой жизненный опыт. В нем много интересных и противоречивых событий. При этом шоумен с удовольствием делится рецептами понятного и простого счастья.

 

Грузман популярен в известных кругах. Его любят за добродушный нрав и оптимизм. Несомненно, восхищение вызывает его харизматичная внешность. Несмотря на традиционный набор атрибутов шоумена, Грузман очень ясно показывает проблемы и общественные пороки.

 

Зрители клипа могут поспорить с исполнителем: имеет ли размер значение?

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Шоумен Грузман выпустил клип «Размер имеет значение»

Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости музыка
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