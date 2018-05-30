Известный в Москве шоумен Грузман выпустил клип «Размер имеет значение». Коуч и успешный эксперт по персональному развитию порадовал своих поклонников музыкальным шедевром (смотрите видео ниже). Подробнее - в материале Planet Today.
В клипе много самоиронии и очень ярко показана система потребительских ценностей. Грузман поет о благах и жажде удовольствий.
Грузман в текстах, полных сарказма, переосмысливает свой жизненный опыт. В нем много интересных и противоречивых событий. При этом шоумен с удовольствием делится рецептами понятного и простого счастья.
Грузман популярен в известных кругах. Его любят за добродушный нрав и оптимизм. Несомненно, восхищение вызывает его харизматичная внешность. Несмотря на традиционный набор атрибутов шоумена, Грузман очень ясно показывает проблемы и общественные пороки.
Зрители клипа могут поспорить с исполнителем: имеет ли размер значение?
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