Рози Мажонц презентовала клип на песню «Изменяй»

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«Изменяй»! Такое жизнеутверждающее название получил новый клип певицы Рози Мажонц, релиз которого состоялся 29 мая 2018 года. Подробнее - в материале Planet Today.

Уже в самом названии песни проскальзывает двоякий смысл. Что означает «изменяй»? Крик души влюбленной девушки, которую предал любимый мужчина, или призыв к действию: изменяй себя и своё окружение?

«Эта песня посвящена псевдо любви. Зачастую, мы – женщины, настолько погружаемся в свою любовь, что не замечаем, как начинаем терять собственное «Я» в угоду желаниям любимого мужчины. Мы становимся в буквальном смысле марионетками в руках любимого Карабаса и порой даже сами не видим сквозь толстые стекла розовых очков, как забываем о своей самодостаточности, о собственном мнении, желаниях и стремлениях. «Изменяй, кого хочет душа!» Это конечная точка невозврата. Ломай и меняй под себя других женщин, но само утверждаться за мой счет я больше не позволю!» - рассказывает артистка.

Период женской наивности очень велик во время влюблённости, Рози сама прошла путь «слепой любви», именно личный опыт и вдохновил певицу на написание песни-откровения:

«Сильный и истинно любящий мужчина примет тебя всецело со всеми достоинствами и недостатками. Он будет поддерживать тебя в твоих стремлениях и начинаниях, гордиться твоими успехами. А мужчина, который ломает и подавляет свою женщину, заставляет ее быть «серой мышкой» просто трус. И это определенно НЕ любовь. Если два человека испытывают сильные чувства друг к другу, то они становятся единым организмом. В их отношениях присутствует взаимопонимание и взаимоподдержка. Если ваша совместная жизнь представляет собой ринг, где ты вынуждена принимать оборонительную позицию и бороться со своим мужчиной, прислушайся к себе и пойми, что это не любовь».