Погружение к теплу и солнцу: горячая пора на Travel Channel

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Премьеры «Окунись в лето» и «Неизвестная экспедиция: спецвыпуск о викингах», а также новые выпуски шоу «Необычная еда. Гастрономические путешествия» – в июне на Travel Channel. Подробнее - в материале Planet Today.

В жару хочется оказаться поближе к воде: найти судно мечты вместе с «Покупателями лодок» (12+), нырнуть в один из «Крутых бассейнов» (12+) или погрузиться в новый сезон шоу «Секретные места для купания» (12+). Окунуться в лето сразу и с головой помогут три тонизирующие передачи:

• «Покупатели лодок» с 4 июня по будням в 20:30 (Мск);

• «Крутые бассейны» с 4 июня по понедельникам в 21:00 (Мск);

• новый сезон шоу «Секретные места для купания» с 8 июня по пятницам в 21:00 (Мск).

Ведущий шоу «Неизвестная экспедиция» (12+) отправляется в Скандинавию и дальше на запад, чтобы снять двухсерийный спецвыпуск о викингах. В «Секретах викингов» (12+), 6 июня в 22:00 (Мск) Джош Гейтс пытается понять, как норвежское племя захватило власть в средневековой Европе. А в программе «Викинги в Америке» (12+), 13 июня в 22:00 (Мск) прослеживает историю североевропейской экспансии из Дании в Гренландию и далее через Атлантику в Северную Америку. Правда ли, что викинги опередили Колумба? Ответ – в шоу «Неизвестная экспедиция: спецвыпуск о викингах».

Эндрю Циммерн знает толк в хорошей кухне. Его цель – странные и необычные блюда, которые можно попробовать только в путешествиях: фрикадельки на Манхэттене, минестроне в Милане и мидии в Брюсселе. И почему бы не заглянуть в Венецию, чтобы узнать, какова на вкус каракатица, тушенная в собственных чернилах? Шоу «Необычная еда. Гастрономические путешествия» (12+) – с 4 июня по будням в 17:00 (Мск).