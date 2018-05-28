Летнее меню Food Network: гриль, местная еда и высокая кухня

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«Сражения на грилях», «Домашние традиции», «Кафе, закусочные и забегаловки», «Тайны ресторанов» в июне на телеканале Food Network. Подробнее - в материале Planet Today.

Управлять огнем, приструнить жар, совладать с капризными углями – все это под силу мастерам решеток и мангалов, участникам шоу «Сражения на грилях» (12+). Эксперт по барбекю Шеннон Амброзио отправляется в путешествие по США, чтобы бросить вызов профессионалам гриля, вооруженных традиционными местными рецептами. В Техасе развернутся ожесточенные бои за право попробовать копченую грудинку с эспрессо, а алабамское сражение определит, кто – ведущий или же местный эксперт – лучше жарит курицу. Аппетитные сражения у открытого огня – с 1 июня по пятницам в 21:50 (Мск).

В новом сезоне шоу «Домашние традиции» (12+) Дамарис Филлипс собирается приготовить еще больше блюд для всей семьи. Также в планах – подарить новую жизнь рецептам из поваренной книги бабушки, устроить сюрприз мужу и помочь сестре со сладостями для Хеллоуина. В редкие минуты одиночества Дамарис наконец-то вспомнит о себе, и на столе появятся макароны с сыром, жареные овощи и трюфели, куриный рулет и сливовый напиток с шалфеем. Присоединяйтесь к Дамарис с 4 июня по будням в 16:50/17:15 (Мск).

Ведущий шоу «Кафе, закусочные и забегаловки» (12+) Гай Фиери продолжает путешествие. На гавайском острове Мауи его ждут в немецко-швейцарском местечке, где подают рулеты и яблочный штрудель. В поисках новых гастрономических впечатлений он посетит мексиканское заведение в Вирджинии и перекусит раменом в Норфолке. А в специальном выпуске Гай вернется в места, которые он уже посещал, чтобы посмотреть, что и как изменилось со времени его последнего визита. Путешествие по кафе и забегаловкам начинается 7 июня и продолжится по будням в 12:40/13:05 (Мск).

За красивыми фасадами ресторанов случаются почти детективные истории. Участились кражи из бургерной и жалобы на поведение сотрудников? Официанты позволяют себе слишком много, а повара отлынивают от работы? На помощь придет команда Чарльза Стайлса. Виртуозы этикета и убежденные защитники справедливости, они выведут на чистую воду ресторанных грубиянов и воров. Захватывающие расследования в залах, подсобках и на кухне – с 26 июня по вторникам в 21:00/21:25 (Мск).