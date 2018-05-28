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От ремонта к переезду: телеканал Fine Living делится планами на лето

Понедельник, 28 Мая 2018 15:30
От ремонта к переезду: телеканал Fine Living делится планами на лето Фото из открытых источников

Жизнь за границей, на островах и в особняке – в июне на Fine Living. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Переезд за рубеж может стать серьезным испытанием. Языковой барьер, особенности менталитетов, да даже повседневные бытовые вопросы – адаптация требует немало времени и терпения. Ведущая шоу «Жизнь за границей» (12+) Чи-Лан Лиу познакомится с семьями, переехавшими из США в разные страны мира, и узнает, на какую сумму можно прожить, наслаждаясь видами Женевского озера в Швейцарии, и как не сойти с ума в переполненном метрополитене Токио. Особенности международного переезда – со 2 июня по субботам в 22:00 (Мск).

 

Стать владельцем собственного острова мечтают многие, но становятся единицы. Среди участников шоу «Охотники за островами» (12+) есть настоящие счастливчики. Они уже приблизились к мечте – осталось лишь выбрать привлекательный клочок суши. Боб  и Джинн из Висконсина планируют обосноваться во Флориде, а яхтсмены Питер и Ким предпочитают Багамы, где можно полностью посвятить себя любимому делу. Начните подготовку к островной жизни с 12 июня по вторникам в 22:00 (Мск).

 

Однажды возродив старинный дом, ведущая шоу «Ремонт в особняке» (12+) Тамара Дей решила превратить хобби в доходный бизнес. Скупая заброшенные просторные дома, она вдыхает в них вторую жизнь, экспериментируя со стилями, но не забывая про удобство и комфорт. В результате в особняке, построенном почти 100 лет назад, появляется просторная кухня и обустроенный двор, а в бывшей спальне – столовая со свободной планировкой. Следите за перерождением старинных ранчо и поместий по четвергам в 21:00 (Мск).

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости программа
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