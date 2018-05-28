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Развитие отечественного шоу-бизнеса

Понедельник, 28 Мая 2018 13:10
Развитие отечественного шоу-бизнеса Фото из открытых источников

Времена, когда отечественный шоу-бизнес значительно уступал по своему качеству заграничным конкурентам, остались далеко позади. Сейчас мало кто готов утверждать наверняка, что представители современной поп-культуры стран СНГ гораздо слабее своих иностранных коллег. Чтобы доказать это суждение, стоит взглянуть на несколько примеров современных русскоязычных поп-исполнителей.

 

Одним из ярких представителей шоу-бизнеса России является певица Анна Иванова, выступающая под псевдонимом Ханна. Молодая певица начала свою карьеру сравнительно недавно. Первый ее трек «Я просто твоя» появился в 2013 году. До этого девушка принимала участие во всеразличных конкурсах красоты, где не редко брала верх над своими оппонентами. Но тяга к музыке, которая появилась у Ханны еще в раннем детстве, все же заставила девушку попробовать себя в шоу-бизнесе. В новом деле юная артистка показала себя достаточно хорошо, а потому уже в 2016 году была выдвинута на премию от Муз-ТВ в номинации «Прорыв года». Девушка и дальше продолжает радовать фанатов своим творчеством и недавно выпустила еще один трек. Можно скачать песню Ханна «Целуемся» в mp3 и наслаждаться ей в любое время.

 

Еще одним ярким представителем современной поп-культуры является украинский дуэт «Время и Стекло». Коллектив был собран известным украинским продюсером Алексеем Потапенко в 2010 году и практически сразу заслужил внимание публики. Треки группы сразу взобрались на вершину отечественных музыкальных чартов. Не стоит обходить внимание и клипы дуэта. Наиболее ярким примером популярности «Время и стекло» является видеоролик к песне «Имя 505», который за три года смог собрать на YouTube почти 198 млн просмотров. Такая цифра говорит о высоком качестве предлагаемой видеопродукции. Действительно, все клипы коллектива сняты в своей неповторимой манере, что заставляет любителей поп-музыки пересматривать их видео вновь и вновь. Не так давно группа презентовала еще один свой новый трек под названием «Е, бой». Скачать песню Время и Стекло - Е, бой можно в Сети. В скором времени ожидается клип и на эту песню.

 

Существует еще огромное множество отечественных поп-исполнителей, у которых могут многому научиться даже их зарубежные коллеги. Звезды шоу-бизнеса, наконец, начинают приобретать свой индивидуальный стиль, а потому за их творчеством хочется следить. Возможно, совсем скоро песни на родном языке можно будет услышать в различных даже самых экзотических странах.

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги музыка
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