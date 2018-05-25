Документальный фильм «Пусть мир услышит!» продемонстрировали в Ельцин-центре

В Екатеринбурге состоялся показ уникального документального фильма «Пусть мир услышит!». Демонстрация картины прошла в Ельцин-центре, команда которого вместе с Маргаритой Коневой, руководителем областного детского сурдологического центра «Бонум» и сурдопедагогом Маргаритой Першиной выступили организаторами проката.
Фильм (http://www.filmosluhe.ru/) был снят в 2017 году и впервые показан в Москве, но с тех пор картину увидели зрители в 20 городах России и мира. «Пусть мир услышит!» – реальная история о судьбах людей, потерявших слух, которые смогли начать слышать снова. Демонстрация фильма проводится с целью не только заявить о проблеме людей с нарушениями слуха, но и показать, что им можно помочь. В Ельцин-центр картину пришли посмотреть специалисты и обычные жители.
После показа со зрителями пообщались автор сценария и сорежиссёр документального фильма, главный редактор альманаха социального партнёрства «Русский меценат» Аркадий Соснов, поделившийся историей создания картины, и профессор, оториноларинголог Абдулкеримов Хийир Тагирович, рассказавший о кохлеарной имплантации.
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