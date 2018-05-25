Дэнни Бойл снимет новый фильм о Джеймсе Бонде с Крейгом

Двадцать пятый фильм о легендарном Агенте 007 будет снимать британский кинематографист Дэнни Бойл — режиссер картин "На игле", "Миллионер из трущоб" и "28 дней спустя". Главную роль в новом фильме о Джеймсе Бонде сыграет Дэниел Крэйг.
Последнему, напомним, в какой-то момент надоело быть Джеймсом Бондом (он был им в фильмах "007: СПЕКТР", "007: Координаты Скайфолл", "Квант милосердия" и "Казино Рояль"), поэтому от твердо пообещал впредь не сниматься в бондиане. Но что-то пошло не так — Крэйг снова собирается перевоплощаться в культового суперагента.
По данным BBC News, производство грядущего фильма стартует третьего декабря 2018-го года. А премьера картины ожидается осенью следующего года.
Над сценарной составляющей фильма трудится человек, который ранее работал с Дэнни Бойлом над лентой "На игле" — Джон Ходж. В общем, поклонникам "На игле", как можно предположить, новая часть бондианы должна понравиться — все-таки ее делают те же люди.
Сюжетная завязка следующей части бондианы просочилась в открытый доступ прошлой осенью — Агент 007 завязывает с секретной службой и заводит жену, однако возлюбленную Бонда в скором времени убивают.
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