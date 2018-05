2 июня в московском парке «Садовники» состоится ежегодный фестиваль The BOWL

Фото из открытых источников

В первые выходные лета, в субботу 2 июня, в московском парке «Садовники» состоится долгожданный ежегодный фестиваль The BOWL, посвященный экстремальному и уличному спорту. Идеальный способ открыть летний сезон! The BOWL поддерживает и продвигает активный образ жизни, современную молодежную культуру и режим вечного лета в душе – и все это под отличную музыку современных исполнителей. Хотите побывать на одном из самых жарких и массовых событий летнего скейт-сезона в России? Подробнее - в материале Planet Today.

ФОРМАТ THE BOWL

Конечно же, участников соревнований ждет традиционный для мероприятия «боул» – специально построенный бассейн асимметричной формы, залитый бетоном и предназначенный для катания и выполнения трюков при вылете над его кромкой. Катание в боуле заслуженно считается одним из наиболее зрелищных в парковом скейтбординге, поэтому скучать не придется не только спортсменам, но и зрителям.

Помимо боула будет представлен стрит с номинацией «Лучший трюк»: катание по перилам и граням с выполнением сногсшибательных трюков и вылетов.

В этом году на фестивале будут представлены два принципиально летних экстремальных вида спорта: скейтбординг и BMX. Оба на данный момент являются официальными олимпийскими зачетными дисциплинами – в этом качестве им предстоит дебютировать на Летней Олимпиаде в Токио в 2020 году. Выход на столь серьезный мировой уровень – принципиально новая веха в истории скейтбординга и BMX, и особенно приятно сознавать, что в России есть достойные кандидаты для того, чтобы составить в Токио конкуренцию участникам из других стран.

Примет ли кто-то из них участие в The BOWL 2018? Обязательно!

Тут важно отметить, что формат участия открытый: необходима предварительная регистрация, однако участвовать могут все желающие. Начало финальных заездов в 14:00 – не опаздывайте! В рамках соревнований также состоится Чемпионат России по скейтбордингу, а это значит – на кону престижный титул лучшего паркового райдера, за который действительно стоит побороться.

СЕЛЕБРИТИ ACTION-СПОРТА

Среди участников и судей соревнований The BOWL будут состоявшиеся и начинающие звезды российского скейтбординга и BMX.

Среди приглашенных скейтбордистов – первый в истории России национальный чемпион по скейтбордингу Дмитрий Двойнишников: райдер из Санкт-Петербурга, который продолжает демонстрировать отличные результаты на самых разных соревнованиях. Его коллеги по цеху – победитель The BOWL 2 и многократный призер других соревнований Алишер Садыков и Дмитрий Бравичев, дважды бравший серебро The BOWL (на первом и втором фестивале) и добившийся таки победы на третьем The BOWL – составят ему достойную конкуренцию.

Есть и первые подтвержденные иностранные гости: мастера скейтбординга в боуле Бенджамин Бройд (Benjamin Broyd) и Джордан Тэкерей (Jordan Thackeray) из Англии.

BMX-сфера будет представлена такими выдающимися спортсменами, как Алексей Степанов (серебро на Чемпионате Москвы и 5-е место на Чемпионат России в парке, бесценный опыт в должности главного тренера сборной Китая по BMX-фристайлу); Максим Новоселов (победитель BMX Masters 2010 в Германии в суперрампе среди любителей, бронза в Кубке Москвы в Сокольниках 2013 году и на Moscow BMX Games в 2015 году и серебро на The BOWL 2016); Сергей Супонин (победитель Первенства Москвы в 2015 и 2017 гг., серебро в Первенстве России в 2016 и 2017 гг. и призер в номинации «Лучший трюк» на Urban Games 2017); и многие другие.

MOSCOW SKATE & BMX MARKET

В прошлом году на площадке The BOWL с успехом дебютировал уникальный скейт-маркет, в рамках которого множество брендов и торговых марок представили свою продукцию для тестирования и продажи. 2 июня скейт-маркет снова откроет свои стенды, палатки и корнеры для поклонников уличной, скейтовой и BMX-культуры, желающих поближе познакомиться с самыми актуальными тенденциями, открыть для себя новые бренды и повидаться с любимыми старыми.

Гостей ждет возможность не только приобрести понравившиеся товары, но и поучаствовать в розыгрышах призов. А кто не любит подарки и бонусы!..

ВСЕМ БЫТЬ!

Место встречи с друзьями в июне каждого года изменить нельзя: парк «Садовники» ждет вас и сотни ваших единомышленников, чтобы разделить со всеми невероятную энергетику и позитивные вибрации экстремального спорта, свежий воздух и солнечное тепло, калифорнийский летний настрой – и, конечно же, первоклассную и самую актуальную музыку от специально приглашенных диджеев и музыкантов. Здесь будут все, кто высоко ценит скейт-культуру в России – а значит, и вы!

Где: Москва, скейтплаза городского парка «Садовники», метро «Коломенская», пересечение Коломенского пр. и пр-та Андропова.

Когда: 2 июня 2018 года

The BOWL традиционно состоится при поддержке Москомспорта, Федерации скейтбординга России и парка «Садовники» (ЮАО).