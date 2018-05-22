VII Санкт-Петербургский международный культурный форум объявляет о начале приема заявок на Премию имени А. В. Луначарского

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22 мая 2018 года стартовал прием заявок на выдвижение кандидатов на присуждение Премии имени А. В. Луначарского. Премия имени Анатолия Васильевича Луначарского была учреждена Дирекцией Санкт-Петербургского международного культурного форума для поощрения работников культуры, не являющихся представителями творческих профессий, и присуждается работникам учреждений культуры регионов Российской Федерации. Подробнее - в материале Planet Today.

Анатолий Луначарский — первый нарком просвещения, государственный деятель и писатель, размах личности которого во многом повлиял на масштаб устремлений нового советского правительства в культурно-гуманитарной сфере. Имя Луначарского подчеркивает главную цель Премии — уделить внимание рядовым труженикам сферы.

«Очень знаково, что именно для этой категории работников сферы культуры учреждена такая Премия. За каждым культурным событием стоят конкретные люди – самоотверженные, неравнодушные, которые, к сожалению, по-прежнему, за очень скромную зарплату, посвящают свою жизнь сфере культуры, образования и просветительства. Авторитет Премии растет год от года, растет и количество номинантов: идет действительно очень сложный отбор. Сегодня в этом зале находятся лучшие», - отметила Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко на церемонии вручения Премии имени А. В. Луначарского в 2017 году.

Номинанты выдвигаются регионами (органами государственной власти по представлению учреждений культуры или местных органов власти) и учреждениями культуры федерального подчинения. Премия является индивидуальной, присуждение премии коллективам не допускается. Одному и тому же работнику премия может быть присуждена только один раз. На Премию не могут быть выдвинуты руководители учреждений культуры и их заместители. Решение о присуждении Премии принимается на заседании Совета по присуждению Премии. В состав Совета входят руководители Секций, представитель Министерства культуры РФ и представитель Дирекции. Общее число членов Совета – не менее 15 человек.

Ежегодно вручается не более 10 премий. Денежное содержание Премии – 250 000 рублей. Помимо денежной части, лауреат получает бюст А.В. Луначарского в авторском исполнении и почетный диплом.

Вручение премии приурочено к закрытию Форума и является, наряду с Торжественным закрытием Форума, центральным мероприятием третьего, завершающего дня работы. В этом, 2018 году, таким днем станет 17 ноября. Вручение проводят ведущие представители творческих кругов, как правило руководители профильных секций.

В 2015 году вручение I Премии проходило в Михайловском театре и было составной частью церемонии Торжественного закрытия Форума. В 2016-2017 годах Премии вручали на специальных заседаниях, которые проходили на Главной площадке Форума – в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Премию вручали представители законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, руководители секций, почетные гости Форума.

В 2016-2017 годах всем номинантам были высланы Свидетельства о выдвижении на получение Премии. И в этом, 2018 году, кандидаты на получение Премии, которые все же не станут ее обладателями, обязательно получат «Свидетельство о выдвижении на получение премии», то есть в любом случае узнают о том, как высоко ценят их успехи и многолетний труд.

История Премии в цифрах:

Итоги Премии за 2015 год

К отбору были допущены 177 номинантов.

По итогам обсуждения представителям 8 регионов было присуждено 10 премий в 9 номинациях (в номинации «работник театра» присуждено 2 премии).

Итоги Премии за 2016 год

К отбору были допущены 194 номинанта.

По итогам обсуждения представителям 9 регионов было присуждено 10 премий в 9 номинациях (в номинации «библиотекарь» присуждено 2 премии).

Итоги Премии за 2017 год

К отбору были допущены 187 номинантов

По итогам обсуждения представителям 10 регионов было присуждено 10 премий в 9 номинациях (в номинации «работник театра» присуждено 2 премии).