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VII Санкт-Петербургский международный культурный форум объявляет о начале приема заявок на Премию имени А. В. Луначарского

Вторник, 22 Мая 2018 15:34
VII Санкт-Петербургский международный культурный форум объявляет о начале приема заявок на Премию имени А. В. Луначарского Фото из открытых источников

22 мая 2018 года стартовал прием заявок на выдвижение кандидатов на присуждение Премии имени А. В. Луначарского. Премия имени Анатолия Васильевича Луначарского была учреждена Дирекцией Санкт-Петербургского международного культурного форума для поощрения работников культуры, не являющихся представителями творческих профессий, и присуждается работникам учреждений культуры регионов Российской Федерации. Подробнее - в материале Planet Today.

 

Анатолий Луначарский — первый нарком просвещения, государственный деятель и писатель, размах личности которого во многом повлиял на масштаб устремлений нового советского правительства в культурно-гуманитарной сфере. Имя Луначарского подчеркивает главную цель Премии — уделить внимание рядовым труженикам сферы.

 

 «Очень знаково, что именно для этой категории работников сферы культуры учреждена такая Премия. За каждым культурным событием стоят конкретные люди –  самоотверженные, неравнодушные, которые, к сожалению, по-прежнему, за очень скромную зарплату, посвящают свою жизнь сфере культуры, образования и просветительства. Авторитет Премии растет год от года, растет и количество номинантов: идет действительно очень сложный отбор. Сегодня в этом зале находятся лучшие», - отметила Председатель Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко на церемонии вручения Премии имени А. В. Луначарского в 2017 году.

 

Номинанты выдвигаются регионами (органами государственной власти по представлению учреждений культуры или местных органов власти) и учреждениями культуры федерального подчинения. Премия является индивидуальной, присуждение премии коллективам не допускается. Одному и тому же работнику премия может быть присуждена только один раз. На Премию не могут быть выдвинуты руководители учреждений культуры и их заместители. Решение о присуждении Премии принимается на заседании Совета по присуждению Премии. В состав Совета входят руководители Секций, представитель Министерства культуры РФ и представитель Дирекции. Общее число членов Совета –  не менее 15 человек.

 

Ежегодно вручается не более 10 премий. Денежное содержание Премии – 250 000 рублей. Помимо денежной части, лауреат получает бюст А.В. Луначарского в авторском исполнении и почетный диплом.

 

Вручение премии приурочено к закрытию Форума и является, наряду с Торжественным закрытием Форума, центральным мероприятием третьего, завершающего дня работы. В этом, 2018 году, таким днем станет 17 ноября. Вручение проводят ведущие представители творческих кругов, как правило руководители профильных секций.

 

В 2015 году вручение I Премии проходило в Михайловском театре и было составной частью церемонии Торжественного закрытия Форума. В 2016-2017 годах Премии вручали на специальных заседаниях, которые проходили на Главной площадке Форума – в Главном штабе Государственного Эрмитажа. Премию вручали представители законодательной и исполнительной власти Российской Федерации, руководители секций, почетные гости Форума.

 

В 2016-2017 годах всем номинантам были высланы Свидетельства о выдвижении на получение Премии. И в этом, 2018 году, кандидаты на получение Премии, которые все же не станут ее обладателями, обязательно получат «Свидетельство о выдвижении на получение премии», то есть в любом случае узнают о том, как высоко ценят их успехи и многолетний труд.

 

История Премии в цифрах:

 

Итоги Премии за 2015 год

 

К отбору были допущены 177 номинантов.

По итогам обсуждения представителям 8 регионов было присуждено 10 премий в 9 номинациях (в номинации «работник театра» присуждено 2 премии).

 

Итоги Премии за 2016 год

 

К отбору были допущены 194 номинанта.

По итогам обсуждения представителям 9 регионов было присуждено 10 премий в 9 номинациях (в номинации «библиотекарь» присуждено 2 премии).

 

Итоги Премии за 2017 год

 

К отбору были допущены 187 номинантов

По итогам обсуждения представителям 10 регионов было присуждено 10 премий в 9 номинациях (в номинации «работник театра» присуждено 2 премии).

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости СанктПетербург
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