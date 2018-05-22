«Ералаш» снимет новые серии в честь ЧМ-2018 в Петербурге‍

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Культовый детский юмористический киножурнал "Ералаш" обзаведется новыми эпизодами, приуроченными к грядущему Чемпионату мира по футболу, который в этом году проходит на территории Российской Федерации.

По данным информационного портала inforeactor.ru, новые футбольные серии "Ералаша" будут сниматься в Санкт-Петербурге — этот факт уже подтвердили официальные представители съемочной группы.

Новые эпизоды "Ералаша", по словам представителей студии, будут основаны на разнообразных смешных ситуациях, которые иногда возникают как на футбольном поле, так и вокруг него. Сюжеты новых серий, при этом, будут базироваться в том числе и на реальных историях игроков и болельщиков.

Съемки проекта осуществляются на стадионах Санкт-Петербурга — в данный момент процесс находится на подготовительной стадии — авторы проекта отмечают, что у юных жителей Петербурга еще есть шансы поучаствовать в съемках "Ералаша".

ЧМ-2018, напомним, будет проходить в России с четырнадцатого июня по пятнадцатое июля. Игры чемпионата в Северной столице будут осуществляться на стадионе "Санкт-Петербург", что на Крестовском острове.