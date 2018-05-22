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Российские мэтры музыкальной сцены сыграют вместе с детьми на фестивале «Большие и малые звёзды»

Вторник, 22 Мая 2018 11:04
Российские мэтры музыкальной сцены сыграют вместе с детьми на фестивале «Большие и малые звёзды» Фото из открытых источников

Знаменитые российские музыканты и лауреаты международных конкурсов выступят на одной сцене под открытым небом с юными дарованиями в рамках фестиваля «Большие и малые звёзды». Вместе с маленькими виртуозами инструментальной музыки сыграют такие звёзды сцены, как Дмитрий Илларионов (гитара) , Михаил Дзюдзе (балалайка-контрабас), Вероника Кожухарова (саксофон), Сергей Руднев (гитара) и Владимир Троицкий (скрипка). 

 

«Большие и малые звезды» – это первый фестиваль на Тульской земле, где юные музыканты смогут выступить на одной сцене с профессионалами с мировым именем. Насколько важны ребятам поддержка и признание со стороны звёзд сцены, каждый может вспомнить для себя сам. В детстве мы ловили каждый взгляд своих кумиров. Что уж говорить о возможности сыграть  со звездой дуэтом на сцене. От этого у ребят буквально вырастают за спиной крылья и им хочется творить, достигая в своём творчестве новых вершин», – рассказывает большой друг фестиваля виолончелист Борис Андрианов. 

 

 «Концертным залом станет природа, а небо превратится в крышу. Слушатели погрузятся в гармонию звука, а проводниками в путешествие станут музыкальные инструменты. Под июньским небом Тульской земли, подарившей миру Льва Толстого и Василия Поленова, по-новому зазвучат струнные, духовые, народные и клавишные инструменты, оживут волшебные музыкальные картинки», – вдохновлённо описывают фестиваль его организаторы. 

 

«Музыкальный фестиваль «Большие и малые звёзды» – это одно из ведущих событий в культурной жизни нашего региона, значение которого сложно переоценить. Особенно для ребят, для которых фестиваль, быть может, станет трамплином в мир большой музыки и первой ступенькой успешной карьеры знаменитого исполнителя», – резюмирует глава администрации муниципального образования Заокский район Тульской области Николай Николаевич Тимаков. 

 

Фестиваль «Большие и малые звёзды» пройдёт 9 июня 2018 года в деревне Хрущево Заокского района Тульской области. Сбор гостей в 14:30. Начало концерта в 15:00

 

В программе фестиваля концерт, общение со звездами, выставка юных художников и угощение для всех гостей. Вход свободный 

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости Культура
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