Анастасия Гизерская рассказала о съемках с Егором Кридом в клипе “Миллион алых роз”

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И без того высокая популярность модели, светской львицы и звезды "Инстаграма" Анастасии Гизерской взлетела до невероятных высот после того, как в конце апреля состоялась премьера музыкального видео Егора Крида "Миллион алых роз" (смотрите клип ниже), в котором Анастасия сыграла одну из главных ролей.

Секреты популярности Гизерской, особенности питания и образа жизни, которые помогают ей держать себя в форме, а также впечатления от совместной работы с Егором Кридом — вот главные темы, на которые звезда пообщалась с представителями ресурса oane.ws, где было опубликовано эксклюзивное интервью с Анастасией.

Главный вопрос, который волнует всю многочисленную армию подписчиков Гизерской в Instagram, связан с теми подробностями личной жизни Анастасии, которые касаются отношений с Егором Кридом после съемок клипа.

"Я не комментирую такие детали своей жизни, поэтому пусть все это останется между нами с Егором", — отрезала модель.

Что же касается впечатлений от съемок в клипе, то девушка признается, что находится на съемочной площадке и принимать активное участие в создании видео ей очень понравилось, поэтому если Гизерской будут поступать какие-то предложения о съемках, то она с радостью их рассмотрит.