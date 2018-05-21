В СПбГУ пройдет серия праздничных концертов ко Дню славянской письменности и культуры

22–23 мая в Санкт-Петербургском государственном университете пройдут концерты, посвященные Дню славянской письменности и культуры. Академический хор СПбГУ вместе с другими музыкальными и хореографическими коллективами исполнит русские, болгарские, сербские и греческие композиции. Подробнее - в материале Planet Today.
В первом концерте примут участие музыкальные и хореографические ансамбли из разных районов Петербурга, а также коллективы из Польши и Сербии. Академический хор имени Григория Сандлера СПбГУ представит его участница, аспирантка Анна Жаворонкова. Артисты исполнят русские, болгарские, сербские, словацкие частушки, народные песни и танцы.
23 мая состоится второй концерт, в ходе которого коллективы из панславянских государств и Академический хор СПбГУ под руководством Ильи Кузнецова исполнят хоровую и инструментальную музыку. В концертную программу включены и произведения современных авторов — например, композиция югославского и сербского кинорежиссера, актера Эмира Кустурицы Pitbuil Terier.
Мероприятие организовано Академическим хором имени Григория Сандлера СПбГУ.
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