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В СПбГУ пройдет серия праздничных концертов ко Дню славянской письменности и культуры

Понедельник, 21 Мая 2018 16:08
В СПбГУ пройдет серия праздничных концертов ко Дню славянской письменности и культуры Фото из открытых источников

22–23 мая в Санкт-Петербургском государственном университете пройдут концерты, посвященные Дню славянской письменности и культуры. Академический хор СПбГУ вместе с другими музыкальными и хореографическими коллективами исполнит русские, болгарские, сербские и греческие композиции. Подробнее - в материале Planet Today.

 

В первом концерте примут участие музыкальные и хореографические ансамбли из разных районов Петербурга, а также коллективы из Польши и Сербии. Академический хор имени Григория Сандлера СПбГУ представит его участница, аспирантка Анна Жаворонкова. Артисты исполнят русские, болгарские, сербские, словацкие частушки, народные песни и танцы.

 

23 мая состоится второй концерт, в ходе которого коллективы из панславянских государств и Академический хор СПбГУ под руководством Ильи Кузнецова исполнят хоровую и инструментальную музыку. В концертную программу включены и произведения современных авторов — например, композиция югославского и сербского кинорежиссера, актера Эмира Кустурицы Pitbuil Terier.

 

Мероприятие организовано Академическим хором имени Григория Сандлера СПбГУ.

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги СПбГУ Новости
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