В Екатеринбурге появится первый арт-объект, нарисованный роботом

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Экспериментальный арт-объект, который скоро появится на стене одного из екатеринбургских жилых домов, будет создан благодаря роботу и продвинутой нейронной сети — сообщают участники фестиваля "Стенограффия-2018".

По данным локальных СМИ, в Екатеринбурге появится довольно уникальный объект — все-таки роботы не каждый день наносят изображения на стены домов, да и нейронные сети во всем этом действе участвуют пока еще довольно редко. В общем, Екатеринбург впереди планеты всей.

"Арт-объектом станет стена дома номер девять, расположенного по улице Попова — на ней появился репродукция античной фрески. Наносить фреску будет робот-принтер, а само изображение стало результатом работы нейросети, которую создали программисты из "Яндекса"", — рассказывают организаторы фестиваля "Стенограффия-2018".

Фреска, репродукция которой будет нанесена на стену дома, представляет собой изображение, которое нейросеть воссоздала на основе фрагментов, найденных археологами полвека назад, в 1968 году. Речь идет о фреске из римской Испании четвертого века нашей эры. Фестиваль "Стенограффия-2018", на котором кроме этого проекта будет еще много интересного, пройдет в Екатеринбурге с двадцать пятого по двадцать восьмое мая.