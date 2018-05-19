Sabi Miss поддержала 9-летнюю рэпершу матершинницу из Лос-Анджелеса

Фото из открытых источников

Sabi Miss-восходящая звезда российского рэпа неожиданно оказалась в центре скандала. Подробнее - в материале Planet Today.

Российские сми поведали о том, что в одном из американских изданий опубликовано расследование с заголовком «Я чуть не сошла с ума, пытаясь раскрыть тайну девятилетней и на первый взгляд беспризорной матершинницы Лил Тай».

Лил Тай — инстаграм-знаменитость: ей девять лет и за несколько месяцев на нее подписались почти два миллиона человек. Расследование показало, что Лил Тай, воспользовалась рабочим положением мамы, и выдавала желаемое за действительность: роскошные автомобили, пачки денег, дома.

Российская рэп-исполнительница Sabi Miss дала комментарий о маленькой рэперше одному из федеральных каналов: «Лил Тай крутая, очень эмоциональная, харизматичная и ведет себя как артист. Ходят слухи, что она выдает многие вещи, дома, машины не за свое, но в ее случае это простительно. И в американском и в русском рэпе, да и вообще во всем мире такое встречается часто.»

Кстати именно об этом Sabi Miss зачитала в своем треке "Шлепать". Когда рэперы в своих текстах пишут про Ролс Ройс Фантом, а на самом деле едут на каком-нибудь такси.