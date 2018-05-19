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Sabi Miss поддержала 9-летнюю рэпершу матершинницу из Лос-Анджелеса

Пятница, 18 Мая 2018 16:24
Sabi Miss поддержала 9-летнюю рэпершу матершинницу из Лос-Анджелеса Фото из открытых источников

Sabi Miss-восходящая звезда российского рэпа неожиданно оказалась в центре скандала.  Подробнее - в материале Planet Today.

 

Российские сми поведали о том, что в одном из американских изданий опубликовано расследование с заголовком «Я чуть не сошла с ума, пытаясь раскрыть тайну девятилетней и на первый взгляд беспризорной матершинницы Лил Тай». 

 

Лил Тай — инстаграм-знаменитость: ей девять лет и за несколько месяцев на нее подписались почти два миллиона человек. Расследование показало, что Лил Тай, воспользовалась рабочим положением мамы, и выдавала желаемое за действительность: роскошные автомобили, пачки денег, дома.

 

Российская рэп-исполнительница Sabi Miss дала комментарий о маленькой рэперше одному из федеральных каналов: «Лил Тай крутая, очень эмоциональная, харизматичная и ведет себя как артист. Ходят слухи, что она выдает многие вещи, дома, машины не за свое, но в ее случае это простительно. И в американском и в русском рэпе, да и вообще во всем мире такое встречается часто.» 

 

Кстати именно об этом Sabi Miss зачитала в своем треке "Шлепать". Когда рэперы в своих текстах пишут про Ролс Ройс Фантом, а на самом деле едут на каком-нибудь такси.

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости рэпер
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