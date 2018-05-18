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Цитаты из Достоевского включили в фильм «451 градус по Фаренгейту»‍

Пятница, 18 Мая 2018 13:42
Цитаты из Достоевского включили в фильм «451 градус по Фаренгейту»‍ Фото из открытых источников

Двадцатого мая состоится российская премьера художественного фильма "451 градус по Фаренгейту" — пишет информационный ресурс inforeactor.ru, по данным которого, накануне премьеры в РФ, режиссер картины Рамин Бахрани рассказал, как на сценарий ленты повлияли произведения русского классика Федора Достоевского.

 

Если вкратце — то самым значительным образом. Без Достоевского, как подчеркивает Бахрани, фильма в его финальном виде вообще не было бы.

 

"Я довольно вольно интерпретировал литературный источник, из которого вырос фильм, поэтому, конечно же, переживаю, как картину воспримут поклонники произведений Рэя Брэдбери. Во время работы над сценарной составляющей фильма меня много раз охватывало нешуточное отчаяние, но я находил новые силы для продолжения работы в трудах Достоевского. В частности — в повести "Записки из подполья". Я позаимствовал оттуда некоторые важные строки — их произнесет главный герой фильма", — рассказывает кинематографист.

 

"451 градус по Фаренгейту" — экранизация одноименного антиутопического романа Рэя Брэдбери, в котором описан мрачный мир будущего с оказавшимися под запретом книгами.

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Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости кино
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