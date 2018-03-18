Mercedes-Benz Fashion Week Russia: FUTURUM MOSCOW или Новое поколение российских дизайнеров

Фото из открытых источников

Национальная палата моды и Музей Моды представляют FUTURUM MOSCOW при поддержке Музея Москвы и департамента культуры г. Москвы в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia. 15 марта молодые московские дизайнеры и бренды представили новые коллекции в Музее Москвы. Новый формат креативных показов и презентаций новой моды впервые был представлен в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia под эгидой московского Музея моды 26 октября и вызвал большой резонанс. В этом сезоне количество презентаций удвоилось, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

ВЕРОНИКА КАЛЬНЕУС

Коллекция посвящена экологичности и осознанному потреблению. Инденезийский шёлк, шерсть комбинируются с тканями из переработанного сырья, такими, например, как ацетат. Аксессуары выполнены из переработанного сырья - находка дизайнера, которую она назвала Uti style. Силуэты классические, женственные: платья и приталенные пальто, удлиннённые жилеты и жакеты дизайнер комбинирует с юбкой-карандаш и узкими брюками. Основные цвета: белый, молочный.

Morkovka

Дерзкая и молодежная. Любой лук - готовое решение для любителей street-style. Полюбившейся sport-шик в сочетании с обувью на каблуке, оверсайз для верхней одежды (бомберы, плащи, пальто), яркие цвета, необычные комбинации. Коллекция декорировано вышивкой, аппликациями и ремнями с надписями.

Emmy

Коллекция для повседневной жизни. Вязанные вручную кардиганы, а так же платья, юбки из шерсти. Только натуральные ткани. На создание коллекции вдохновила сама природа и ощущение радости. Поэтому в коллекции присутствуют анималистические принты и принты в виде сердец.

Cosmologiya

Коллекция это эстетичное воплощение технологии, которую можно примерить на себя. Уникальные принты, украшения, созданные с помощью печати на ткани, лазерной резки, 3D-печати и гармонично вписаны в каждый образ. Как утверждают создатели: "Применение технологий в коллекции настолько завуалировано, что остаётся ощущение, будто к созданию предметов коллекции прикоснулась сама Природа". Коллекция небольшая, состоит из платье, топов и юбок, которые можно комбинировать между собой.

Magnetic Wear

Бренд мужской одежды. Свой стиль дизайнер характеризует, как милитари-футуризм. Его цель - объединение направлений. Представленная в рамках MBFW Russia коллекция монохромная. Цвет: абсолютный черный. Балахонистые кардиганы, жилеты, худи, укороченные брюки-галифе. Оригинальность достигается с помощью многослойности, ремней в разных конфигурациях и оригинальных поясных сумок. Ткани органические: трикотаж, текстиль.

ZHARA

Коллекция бренда ZHARA - это яркая смесь панк направления и casual одежды. Модели вышагивают с красными разрисованными глазами, и сам красный цвет определенно фаворит дизайнера. Он используется на виниловых кюлотах, плащах, куртках-косухах. Преобладают так же всевозможные вертикальные полоски черно-белого и красно-черного оттенков. Вся коллекция выполнена в черном, красном, белом и фисташковом цвете. В качестве обуви здесь грубые ботинки на толстой подошве с агрессивными металлическими вставками. Кульминация показа - синхронный постановочный танец мужчин-моделей в белых футболках с надписью бренда.

Sei Tu

Показ Sei Tu начинается совершенно необычным образом за счет присутствия искусственной дымки-облака, в которую вышагивают мужчины-модели. Коллекция представляет собой одежду строгих обтягивающих силуэтов для мужчин в современной интерпретации. Дизайнер использовала нейтральную цветовую палитру: голубой, коричневый, серый и синий цвета. Классические брючные костюмы видоизменены при помощи укороченных брюк и таких же укороченных рукавов на пиджаках. К слову, вся верхняя одежда в виде плащей и пальто из тонких тканей надета на голое тело моделей. В коллекции большое количество комбинезонов, подчеркивающих область талии поясом и так же шорт. Удивляет гостей атласный плащ цвета индиго. Завершатся показ наличием вышеупомянутого облака и выходом всех моделей.

IMPUGN

Бренд IMPUGN представил новую коллекцию под названием «Элементы культур», где женственность и практичность пересекаются в одной модной точке. Черные стеганые юбки ниже колен сочетаются с яркими аксессуарами в виде желтых платков на шее. По словам дизайнера бренда вдохновением для нее послужили 80-е и неформальное искусство, яркие краски и смелые высказывания. Ярких красок действительно очень много в коллекции. Например, желтые рюши на серых носочках или пояс такого же цвета на черном классическом пальто. Доминируют так же причудливые объемные рукава на блузках и контрастные цветовые сочетания. Практически на каждой модели в качестве обуви модные кюлоты и так же используются фетровые широкополые шляпы с ярким элементом. Главные цвета коллекции: черный, желтый, розовый и серый.

G / Os

Бренд G/Os представил новую женскую и детскую коллекции. Орнамент с рисунком ярких глазок можно назвать главным запоминающимся мотивом показа, он есть на детских платьях, длинных широких шерстяных шарфах для взрослых и жилетах. Коллекция напоминает эпоху популярности таких личностей, как Твигги и художника Энди Уорхола, где яркость была безусловным условием в стиле. Всевозможные красочные принты присутствуют на каждой вещи, как верхней одежде в виде пальто, так и сарафанах, которые надеты в дуэте с обычными хлопковыми майками и так же на широких летних удобных брюках. Завершает показ хрупкая и женственная модель в шелковой юбке до колена цвета айвори и топе такого же материала, украшенными все теми же глазками. Главные цвета коллекции: желтый, грязно-розовый, голубой, белый, айвори, вишневый.

Рома Уваров

Дизайнер Рома Уваров представил необычную и экстравагантную коллекцию одежды, на которую, по его словам, его вдохновила больничная тематика и анатомия человека. Безусловный гвоздь показа - сумка в виде рентгенного снимка кистей руки в руках пожилой модели и объемная юбка, слепленная идентичными снимками на следующей молодой модели. Макияж моделей выполнен в стилистике показа: огромные синяки под глазами, что добавляет образам большей драматичности. Дизайнер использовал такие прозрачные материалы, как шифон, а белые рубашки свободного кроя напоминают о дресс-коде в соответствующих учреждениях. На платьях, рубашках и других вещах коллекции Уваров запечатлел собственный принт с винтажными фотографиями цветов, вдохновившись работами Карла Блоссфельдта. Аксессуарами послужили разные части пластиковых кукол-пупсов, здесь вдохновением для дизайнера выступили фотокарточки французского фотографа Бернарда Фаукона.

TONY NECHAEV

Показ бренда TONY NECHAEV начинается с зажигательной песни молодых поп-исполнителей. Дизайнер создал одежду для молодых, жизнерадостных и уверенных в себе людей. Спортивные мужские и женские свитшоты дополнены забавными рисунками животных и другими красочными принтами. Анималистических мотивов здесь предостаточно, они украшают каждую вещь коллекции, кроме брюк -они либо яркие однотонные, либо с вертикальными полосками. К слову, все модели вышагивают с положительным веселым настроением, создавая атмосферу всей коллекции.

NAIDAL

Дизайнер бренда NAIDAL прочувствовал всю философию современного поколения и решил использовать в своей коллекции все самые разнообразные направления. Коллекция содержит в себе большое количество всего: одновременно несколько барсеток на одной модели, юбка в виде одеяла, которую модель-мужчина волочит по полу, множество рисунков и картин на белых футболках. Не забыл дизайнер и про верхнюю одежду, она выполнена из разных кусочков кожи. Удивляет гостей показа модель-мужчина с надетой на голове сумкой.

21dot12

Показ бренда 21dot12 привлекает зрителя своим нестандартным подходом, где царствует множество элементов стиля жизни. В самом начале показа доминирует тема иероглифов и восточной стилистики в целом. Но дизайнер ломает стереотипы и представляет целое ассорти неизведанного. Здесь теплые дубленки - косухи с логотипом бренда в дуэте со свитшотами, обтягивающими черными брюками и классическими лодочками. Гостей умиляет собака, которая вышла на подиум вместе с моделью. Аксессуарами выступили самые разные элементы декора и не только, например подсвечники, турки для приготовления кофе, саквояж, пакет из фастфуда, большой постер фильма «Завтрак у Тиффани», а так же гитара. Присутствует тема дальних путешествий. Украшают мужские пиджаки и футболки яркий принт-знаменитая фотография поцелуя Брежнева и Хонеккера. Необычное дизайнерское решение-классический двусторонний пиджак на одной из моделей.

Kirill Mintsev

Коллекция бренда Kirill Mintsev - однозначно призыв к обществу. Дизайнер с помощью одежды охарактеризовал своего идеального клиента: это молодые и активные люди с бушующей кровью и бунтарским нравом. С легкой подачи дизайнера спортивная одежда обретает вторую жизнь и может гармонично смотреться на любой вечеринке, ведь здесь кейпы-свитшоты в тандеме с плиссированными юбками, спортивные костюмы, дополненные разноцветным «дождиком» и многоцветные юбки из пластика. Каждая модель-индивидуальность и уникальность, схожие образы и идеальные модели остались в прошлом. Завершает показ певица в майке «Русский авангард», что очень точно описывает всю атмосферу коллекции.

OTOCYON

Концепция показа OTOCYON выполнена в стилистике древнекитайской философии «Инь и Янь», где тесно переплетаются два начала, как черное и белое. В коллекции основным мотивом служит круг, который совершенно по-разному дополняет вещи. Например, в виде объемного гороха на бежевом платье-халате, или в виде металлических вставок на черном пальто и на шубе. Стоит отметить, что на протяжении всего показа в середине подиума модель выводит краской серебристого цвета разнообразные иероглифы, в то время как остальные представляют гостям новую коллекцию. Главным материалом послужил бархат, так же дизайнер учел все тренды предстоящего сезона: брюки на высокой талии, блузы с объемными рукавами, пальто oversize и шубы. Основные цвета коллекции: черный, белый и бежевый.

Nashe

Показ бренда Nashe - это полностью импровизированная имерсивная постановка, где всю коллекцию зрителям представляют всего три модели: две девушки и один мужчина. В середине подиума находится матрас, где каждая модель время от времени лежит и меняет на себе одежду, тем самым демонстрируя вещи из коллекции бренда и так же маленькая полка с остальной частью вещей и тазик с водой, в котором модели периодически моют руки и ноги. Надо отметить, что во время импровизированного спектакля на моделях нет обуви, выходят они на подиум босиком в образе бездомных, а в качестве одежды белая рубашка, майка и леггинсы телесного цвета.

Volchok

Бренд Volchok представляет гостям спортивную одежду для городской жизни. Коллекция вдохновлена природой, окружающим миром и растительностью: рисунки деревьев, птиц, знаков зодиака, погодных явлений олицетворяют тесную связь между человеком и планетой. Коллекция состоит полностью из спортивных вещей, где основными цветами стали белый, черный и серый. Стоит отметить, что на поясах и деталях сумок дизайнер предпочел оставить название своего бренда крупными буквами.

Turbo Yulia

Новая коллекция – это золотая середина между униформой и повседневной одеждой. Именно в таком соединении дизайнер видит будущее моды. Поэтому комбинезоны и жилеты дорожных работников и других спецслужб перекочевали на территорию моды бренда и обрели дизайнерские очертания. Отсюда кислотные цвета: яркий салатовый, оранжевый.

Lady Like Brand

Источником вдохновения коллекции стало здание берлинского торгового центра Quartier 206 и его аккаунт в соцсетях, где размещали фото собак на фоне мозаичного пола. Коллекция выдержана в черно-белой гамме, без цветовых акцентов, что позволило использовать множество фактур. Основные ткани: деним и фатин. С вкраплениями органзы, хлопка с металлизированным напылением. Кроме того, в коллекции использован хлопковый трикотаж, трикотаж с металлизированной нитью (люрекс) и стеганная курточная ткань. Центральный элемент коллекции - юбка длинной до середины голени из летящих, прозрачных тканей. Юбки дизайнер комбинирует с приталенными жакетами, жилетами и свитерами грубой вязки. Сумки, аксессуары, вышивка и плетеная кокетка выполнены вручную.

HOVANSKIE

Основатели бренда, братья Никита и Илья в своей коллекции используют прозрачную сетку, как основу. Прозрачные юбки и платья разных цветов, от красного до нюдового бежевого. Утончённый «низ» сочетают с объемными худи, пиджаками с массивными плечами, плащами. Коллекция дополнена брюками со штрипками, легинсами. Ткани: сетка, шерсть, искусственная кожа, винил.

YULIA MAKOGON

Дизайнер представила мужскую сезонную коллекцию. Вдохновлённая полотнами Босха, дизайнер использует принты, выполненные с помощью цифровой печати со светоотражающими элементами. Силуэты - отсыл в 90-е: спорт-oversize, высокая талия, заправленные внутрь рубашки, комбинезоны из текстурной ткани. Коллекция декорирована длинными стропами, объёмными накладными карманами, молниями. Ткани натуральные: хлопок, шерсть.

Nestor Rotsen

Представленная коллекция - острое высказывание. 18-летний дизайнер посвятил дефиле трагедии в Беслане в 2004 году. К созданию коллекции побудило избиение матерей, надевших 2 года назад в день памяти футболки с надписью «Палач Беслана». Коллекция – протест против системы. Однако дизайнер не забывает и о своей задачи художника, поэтому одно из пальто сделано на основе эскизов северо-осетинского костюма с добавлением современных тенденций. В целом силуэты простые. Смысловую нагрузку несут надписи на северо-осетинском языке: «виновные должны нести ответственность», «я не хотела умирать». К ним всё внимание. Ткани: совмещение натуральных тканей и синтетичеких (деним и неопрен), шерсть, лакэ на меху, мебельная кожа.

Alexander Erokhin

На создание коллекции дизайнера вдохновил европейский street-style. Это базовые вещи для городского модника: худи, футболки бомберы, плащи, джинсы. Многослойность, интересные цветовые и фактурные сочетания. Ткани натуральные.

ПРЕЗЕНТАЦИИ:

FAKOSHIMA

Бренд солнцезащитных очков FAKOSHIMA представил вниманию гостей недели моды новую коллекцию. Корнер презентации выглядит так же футуристично, как и сами очки, которые сочетают в себе стилистику компьютерных игр и японских аниме. Здесь представлены разнообразные модели солнцезащитных очков, выполненные в традициях данного бренда: круглые, квадратные и овальные, все они подсвечены неоново-фиолетовыми лампами, что окунает гостей в атмосферу вышеперечисленных мотивов и создают имитацию мира будущего.

DOUBLEASTUDIO

Новая коллекция бренда DOUBLEASTUDIO целиком и полностью посвящена весне и ощущениям нового начала. По словам самих дизайнеров, весна-это самое прекрасное и волшебное время, которое дарит новые положительные, вдохновляющие и воодушевляющие эмоции. Коллекция выполнена в нежных пастельных оттенках: в розовых, голубых и нюдовых тонах. Вдохновением для дизайнеров послужили полотна великих художников, которые изображали сильные, самодостаточные, но при этом нежные и воздушные женские образы. Еще одним вдохновением стали природные мотивы, благодаря которым появилась вышивка в виде цветов и растений на романтичных женственных платьях. Основные материалы коллекции: бархат, шелк, атлас и вискоза.

MOKUDODO

Дизайнер бренда аксессуаров Марина Коночкина архитектор по образованию, поэтому неудивительно, что на создание коллекций девушку вдохновляет дизайн зданий и супрематизм. По словам Марины, прилегание панелей сумок рассчитано с математической точностью. В рамках MBFW Russia бренд был представлен на дефиле бренда MERÉ. Твёрдые формы, сочетание кожи и оргстекла – это визитная карточка бренда.

Alkanashvili

Бренд мужской одежды выпустил коллекцию под названием «Заставь его слушать себя». «Люди разучились слушать друг друга, - говорит дизайнер, - поэтому с помощью этой коллекции, я хочу, чтобы каждый рассказал свою историю». Плащи, рубашки и куртки с классическим силуэтом изготовлены из текстурных тканей с добавлением актуальных элементов в виде перекрещивающихся поясов и др. Цвет: оттенки металлизированного синего и серого.

Специально для FUTURUM MOSCOW, 15 марта, проект ARTIS подготовил уникальную экспозицию, посвященную эстетике урбанизма. Концепция ARTIS Project, основанного Анастасией Потаниной и направленного на продвижение современного искусства, созвучна концепции Mercedes Benz Fashion Week Russia своим стремлением открывать зрителю новые грани стиля жизни, делая красоту частью повседневного существования.

Были представлены работы художника Николая Онищенко. Николай – постоянный участник Биеннале современного искусства, произведения его хранятся в Русском Музее, а персональные выставки проходили в том числе на московских площадках Манеж и ArtPlay. Художник представил цикл работ, где главными героями выступили конструктивистские здания эпохи авангарда. Строгость и лаконичность форм создают здесь особую гармонию, а неожиданные геометрические объекты, внедряющиеся в пространство картин, вытесняют повседневные пейзажи на второй план и предлагают зрителям новую оптику.

В качестве сюрприза для гостей мероприятия ARTIS Project подготовил перфоманс известного стрит-арт художника - Алексея Медного. Произведения Медного отличает особая авторская техника. Они представляют собой мозаичные композиции, словно собранные из цветных стеклянных осколков и отсылают к традиции художников-модернистов. Многоликость современного мира – основной лейтмотив творчества Медного. На глазах у посетителей автор создал художественные полотна, вдохновленные красотой города, в своем авторском стиле.

В рамках проекта FUTURUM MOSCOW Музей Москвы представили предметы повседневного гардероба, с их помощью рассказав историю России ХХ века. Здесь можно было увидеть темно-лиловое трендовое пальто начала века, сшитое в Лионе, - признание в любви французской моде начала века - платья без корсета времен Первой мировой войны и революции, провозгласившие свободу в движениях. Послевоенные крепдешиновые платья с коротким летящим рукавом 50х, платья времен «оттепели» ярких цветов, а также одежду родом из 90х – знаменитые пиджаки с широкими плечами. Экспозиция рассказала о городской моде в России и СССР и стала историческим предисловием к проекту FUTURUM MOSCOW.