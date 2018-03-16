Mercedes-Benz Fashion Week Russia: Итоги 5-го дня модного шоу

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Завершился 5-й день MBFW Russia. Коротко о самых ярких моментах прошедшего дня в материале Planet Today.

REBEL SCHOOL

Коллекция молодого бренда REBEL SCHOOL посвящена легендарной группе «Тату». С точки зрения силуэтов, коллекции — явный отсыл к концу 90-х, началу нулевых. Вообще в коллекции активно эксплуатируется образ школьницы — тот самый, которым группа «Тату» покорила мир. Много клетки, коротких юбок в складку, даже присутствует аналог школьной формы советских времен. Но на этом дизайнеры не останавливаются и, следуя тенденциям, вводят в дефиле длинные платья-худи, брючные костюмы мужского кроя, комбинезоны, плащи, фуфайку. Надписи и печать (цитаты из песен «Тату», Курта Кобейна, Земфиры, портрет Гагарина, изображение профиля в инстаграме) выполнены акриловой краской вручную. Такое переплетение эпох и имен дизайнеры объясняют просто: «Легенды существуют вне времени».

IVKA

Новая коллекция бренда IVKA выполнена в спокойных тонах: черный, белый, бежевый, молочный, серый металлик. В платьях преобладают A-образные силуэты: цельнокроеные или с отрезной линией талии. Много шифона и текстурных тканей, за счет чего коллекция выглядит элегантной и чувственной. Большой акцент уделяется декору рукава: нарочито приподнятая линия плеча, сборки, воланы.

ZA_ZA

Коллекция бренда ZA_ZA «Узнай — цвет в себе» — это взаимная любовь контрастности цвета и тканей, натуральной кожи и разноцветного блеска. В коллекции верхняя одежда из винила, метализированной кожи, разноцветного экомеха. Пальто и плащи с геометрическими идеями по крою. Костюмы и платья из шелка и бархата. Коллекция внесезонная и тем уникальная. Прямой крой, простые силуэты. Сложность достигается цветом и фактурами тканей.

KSENIASERAYA

Коллекция сезона осень-зима 2018-2019 бренда KSENIASERAYA. Вдохновение нового зимнего сезона — искусство грузинских художников-примитивистов, картины Нико Пиросмани. Образы мужчин и женщин — грубые и трогательные одновременно, увеличенные объемы и крупные детали, одежда без утонченности и изысков в отделке. Рисунки жаккардовых полотен — линии, клетка и полосы. Силуэты коллекции — прямые, усложненные конструкциями рукавов и сочетанием объемных вязаных фактур. Свитера-мозаики, составленные из кусков разных рисунков, соединенные между собой вручную нарочито грубым стежком. Платья с высоким горлом, спортивные куртки-бомберы и жаккардовые брюки. Цветовая гамма: контрастная для одежды и обуви. Антрацит, винный красный, белый, светло-серый, цикламен, светло-персиковый, светло-желтый.

MERCEDES-BENZ PRESENTS Speranza Couture by NADEZDA YUSUPOVA

Сияющий в прямом смысле этого слова показ бренда Speranza Couture by Nadezda Yusupova начинается с живой игры четырех музыкантов, которые исполняют классические музыкальные симфонии. Весь показ так же можно описать словом «классический», так как каждое платье выполнено в лучших традициях вечерней и свадебной моды. Здесь большое количество ручной работы, а именно: вышивки, стекляруса, бисера, пайеток, объемных кружевных цветочных вставок. Каждая модель буквально сияет и напоминает диснеевскую принцессу. Прически девушек украшают блестящие металлические венки. В качестве дополнения поверх некоторых вечерних платьев используются прозрачные накидки со шлейфом, расшитые кружевом. Гостей удивляет длинное серебристое платье, полностью декорированное кристаллами с открытой спиной и объемными рукавами. Дизайнер использовала в коллекции пастельные оттенки, тем самым добавив нежности и чувственности в показ, и также насыщенные цвета, как темно-синий и черный. Завершает показ модель в свадебном платье цвета айвори, расшитом пайетками, кристаллами, с кружевными цветами на корсете и длинным шлейфом и фатой.

ALEXANDR ROGOV

Александр Рогов представил гостям новую коллекцию, в которой дизайнер уместил все стили, направления, а также цветовые оттенки. Открывает показ модель в платье свободного силуэта с воланами и вкраплениями разных цветов, таких как фиолетовый, розовый, черный, оранжевый и коричневый. Классические брючные костюмы дополнены необычной деталью — тонкой шифоновой накидкой, украшенной разноцветными аппликациями и брошами. Интересным решением также стали контрастные пальто, закрепленные молнией сзади. На показе царит полное буйство воображения и красок: модели выходят на подиум в спортивных свитшотах, украшенных перьями и в женственных юбках с воланами. Не забыл дизайнер и о стразах — их достаточно много на верхней одежде, особенно на плечах пальто. Также в коллекции присутствуют коктейльные платья из переливающегося велюра с широкими поясами того же материала, которые выгодно подчеркивают талию, широкополые фетровые шляпы, объемные вязаные платья с открытым плечом и в качестве аксессуаров — короткие атласные перчатки всевозможных цветов. Основные цвета коллекции: голубой, фиолетовый, красный, желтый, розовый, лавандовый, серый.

Bella Potemkina

Новая осенне-зимняя коллекция от бренда Bella Potemkina получилась зефирно-воздушной. Открывает показ модель в фиолетовом платье с многочисленными воланами, которое смахивает на пушистое облако. Белла Потемкина использовала в коллекции самый модный цвет предстоящего сезона — фиолетовый. Именно в этом цветовом оттенке модели вышагивают по подиуму в вязаных платьях ниже колен, атласных рубашках с жабо, велюровых костюмах, украшенныx блестящим фирменным логотипом бренда, комбинезонах, атласных брючных костюмах и длинных сапогах-чулочках. Стоит отметить, что в качестве украшения на голове у моделей повязки-тюрбаны, которые вносят восточную нотку в показ. Также коллекция богата шубами розовых и фиолетовых оттенков, переходящими в градиент, стразами, цветочными мотивами, многочисленными перьями и блестящими платьями-халатами. Изюминка показа —ажурные легинсы с прозрачными вставками. Заканчивает показ пышное многоярусное платье с фиолетово-розовым градиентом и кожаным фиолетовым корсетом.

IGOR GULYAEV

Новый осенне-зимний показ дома моды Игоря Гуляева в очередной раз окунает гостей в атмосферу кинематографа. Модели вышагивают по звездной аллее славы, а сам показ называется «to be continued». Дизайнер показывает, что реальность и кинематограф тесно связаны друг с другом, что каждая женщина-актриса и способна вжиться в любой образ. Образов, кстати говоря, у Гуляева в новой коллекции много: яркие губы моделей как у Марлен Дитрих сочетаются с пышными кудрявыми волосами, фетровыми шляпками и яркими акцентами в виде принта «клетки», но в совершенно многоцветной интерпретации. Клетка у дизайнера не только красная, но и зеленая и синяя. К слову, главным материалом в коллекции выступил бархат. Здесь и бархатные юбки, декорированные перьями, и длинные расклешенные к низу брюки, и платья свободного кроя. В качестве верхней одежды в коллекции разноцветные пальто, меховые накидки в стиле старого Голливуда и пончо. Аксессуары тоже в стилистике упомянутой эпохи — яркие сотуары. Заканчивается показ так же эффектно, как и начался, а именно, под песню «Moon River» из кинофильма «Завтрак у Тиффани» модели принимаются мелодично танцевать и приглашают гостей присоединиться к ним на подиум уже под более веселый репертуар.