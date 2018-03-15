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Мария Погребняк-Шаталова представила новую коллекцию одежды LEGION на Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Четверг, 15 Марта 2018 10:08
Мария Погребняк-Шаталова представила новую коллекцию одежды LEGION на Mercedes-Benz Fashion Week Russia Фото из открытых источников

11 марта 2018 года состоялся показ новой коллекции одежды LEGION от Марии Погребняк-Шаталовой. Показ прошел в Москве в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

 

Новую коллекцию отличает фьюжн из строгости, элегантность, дерзости и провокационности. Необычные сочетания материалов и форм смогут поразить самых искушенных ценителей моды, помогут девушкам найти свой новый образ. При создании новой коллекции был сделан акцент на высокие плечи в сочетании с плавными линиями и мягкими драпировками. Неотъемлемой частью коллекции станут неизменная сложность конструкции и кроя. Мария Погребняк подготовили для своих гостей уникальный показ с визуальными эффектами, оркестрово-электронной музыкой и неординарной концепцией.

 

Идею, концепцию и стиль для показа Марии разработал известный блоггер и бьюти эксперт Сергей Хоггорд.

 

Героинями коллекции стали девушки-легионеры.

 

Мария много экспериментировали с материалами, поэтому в новой коллекции нашлось место металлизированной коже, ремням, металлической фурнитуре и синтетическому неопрену. Каждая модель уникальна и продумана до мелочей. Все это, вместе с популярной сегодня многослойностью, призвано подчеркнуть футуристичность и монументальность коллекции.

 

 

«Идеальная» девушка от Марии Погребняк каждый день ведет борьбу (девушка-воин) однако при этом всегда красива и успешна. Ключевые критерии бренда Maria Pogrebnyak-Shatalova, которым неукоснительно следовали при создании представляемой коллекции — высокое качество материалов и исполнения, сложный крой.

 

Мария Погребняк-Шаталова — дизайнер одежды, владелица собственного бренда модной женской одежды MARIA POGREBNYAK-SHATALOVA. Первая коллекция Марии была представлена широкой публике в 2013 году. Дебютные показы прошли в Лондоне и Каннах.

 

Изначально платья от Марии Погребняк-Шаталовой были доступны только очень обеспеченным людям, поскольку выполнялись из дорогих натуральных тканей с отделкой сложной ручной работы. Однако позже дизайнер разработала более доступную линию одежды прет-а-порте. Дизайнерские платья от MARIA POGREBNYAK-SHATALOVA быстро завоевали симпатии покупательниц и уже несколько лет продолжают покорять сердца московских модниц.

 

Девушки, выходили на подиум в масках из волос, с луками, мечами и щитами.

 

 

Показ посетили друзья и близкие Марии, в их числе ее супруг Павел Погребняк, Анна Калашникова, Константин и Ольга Андрикопулос, известные блоггеры и другие.

 

Шоу-показ состоялся 11 марта в 21.00 по адресу Москва, Манежная пл., 1

Mercedes-Benz Fashion Week Russia

 

Титульный партнер Недели моды — Mercedes-Benz.  Партнеры MBFW Russia: IWC Schaffhausen (Официальный партнер), Aizel.ru (Официальный партнер), glo (Официальный партнер), L’Oréal Professionnel (Официальный стилист), Mary Kay (Официальный визажист), DHL (Официальный логистический партнер), «Метрополь» (Официальный отель), «Ласка» (Официальный партнер).

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости Мода

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