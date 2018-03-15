В Государственном Кремлёвском дворце 8 марта прошло шоу Валентина Юдашкина, приуроченное к Международному женскому дню

Фото из открытых источников

Второй год подряд кутюрье собирает самых звездных гостей, которые выступают исключительно в коллекциях дизайнера.

Филип Киркоров, Ани Лорак, Кристина Орбакайте, Нюша, Валерия, Сергей Лазарев, Александр Буйнов, Стас Михайлов и другие селебрити поздравляли женщин со сцены Кремля и высказывали благодарности хозяину вечера. Среди почётных гостей была Алла Борисовна.

Название коллекции "Русский театр" , представленной 8 марта, отражалось на луках, которые охотно демонстрировали артисты. Это дорогие перья, необычность форм, лаконичные мужские образы и во всех моделях узнаваемый выдержанный стиль Юдашкина.

Заметим, что звездные гости мероприятия прибывали в хорошем настроении. Александр Буйнов не поскупился даже на танцы перед журналистами.

Дина Отман специально для Planet Today