В Государственном Кремлёвском дворце 8 марта прошло шоу Валентина Юдашкина, приуроченное к Международному женскому дню

Второй год подряд кутюрье собирает самых звездных гостей, которые выступают исключительно в коллекциях дизайнера.
Филип Киркоров, Ани Лорак, Кристина Орбакайте, Нюша, Валерия, Сергей Лазарев, Александр Буйнов, Стас Михайлов и другие селебрити поздравляли женщин со сцены Кремля и высказывали благодарности хозяину вечера. Среди почётных гостей была Алла Борисовна.
Название коллекции "Русский театр" , представленной 8 марта, отражалось на луках, которые охотно демонстрировали артисты. Это дорогие перья, необычность форм, лаконичные мужские образы и во всех моделях узнаваемый выдержанный стиль Юдашкина.
Заметим, что звездные гости мероприятия прибывали в хорошем настроении. Александр Буйнов не поскупился даже на танцы перед журналистами.
Дина Отман специально для Planet Today
В холодной Исландии, стране снега, льда и уникальных природных достопримечательностей, всегда есть ч...
Собчак Плачет у Соловьева на Дебатах
- Я за естественность. Меня устраивают мои брови, ресницы, ногти.
- Не дал денег?
- Не дал.
Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.
При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.
Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.