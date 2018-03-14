Итоги 4-го дня Mercedes-Benz Fashion Week Russia

Фото из открытых источников

Завершился 4-й день MBFW Russia. Коллекции представили как совсем новые бренды, так и уже хорошо знакомые дизайнеры. Коротко о самых ярких моментах прошедшего дня.

На платформе Google запустился специальный раздел Mercedes-Benz Fashion Week Russia, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

FashionTime Designers представили публике настоящее цирковое шоу с взрослыми и юными моделями, которые вышли на подиум в образах Арлекина. В коллекции большое количество рюш, воланов. Доминируют шахматный орнамент и вертикальные полоски, они есть как на платьях, так и на брюках, кофтах. Также часто используется винил, пластик, украшают вещи огромные булавки и железные цепи, колготки тоже не уступают по стилю одежде: белые и красные. Основные цвета: белый, красный и черный.

Fashion.Love.Story. — это целиком и полностью романтичная история для отдыха летом на морском побережье. Здесь присутствуют все детали и атрибуты для летнего сезона и по стилю модели напоминают романтичную тургеневскую барышню. Коллекция состоит из нежных воздушных юбок, удобных джинсовых топов-корсетов, практичных комбинезонов из шелка с шортиками, а также платьев свободного кроя с прозрачными вставками. Аксессуары подобраны по аналогии с сезоном, модели вышли на подиум в соломенных шляпах и сумках, украшенных живыми цветами, в руках, кстати, несли такие же цветы. Природные мотивы, к слову, в почете у дизайнера. Некоторые платья и рубашки украшены розовыми фламинго, а на джинсовых изделиях — аппликации в виде цветов. Основные цвета: нежно-васильковый, нюд, фисташковый и белый.

Коллекция бренда Dunaeva&Pospelova — это олицетворение рыбацкого стиля: вязаные платья и юбки в виде рыболовной сетки тому подтверждение. В коллекции вещи для взрослых, детей и подростков, выполненные в вышеупомянутой стилистике. Также в ней присутствуют вязаные длинные кардиганы, береты, кожаные жилеты, кейпы из замши, жилеты-косухи. Главные цвета: все оттенки морской волны, начиная от светло-синего и заканчивая темным, цвет бургунди, серый и серебристый.

H.A.R.D 004. НАВСЕГДА ЮНОСТЬ

Показ, как и вся коллекция бренда, несет в себе бунтарский дух молодости и свободы. Дизайнер использовал целый винегрет стилей, образов и цветовых сочетаний, которые ассоциируются с новым поколением. Модели, к слову, вышли на подиум с наклейками на теле и лице. Коллекция состоит из безразмерных спортивных свитшотов в сочетании с широкими джинсами-кюлотами, плащей и курток, напоминающих огромное одеяло, кожаных юбок и что немаловажно — воротников «арлекино», которые есть почти в каждом образе. Не обошлось и без агрессивных лозунгов на одежде, например, надпись «Не убьешь кулаком» на верхней одежде. Также в коллекции присутствуют как большие барсетки через плечо, так и маленькие — на поясе, накидки из целлофана, плащи из пластика, разноцветные леггинсы в сочетании с шортами, платья из тюля. Запоминается модель в образе выпускницы школы с короной на голове и классическом брючном костюме. Завершает показ модель в коротком алом платье с длинным шлейфом.

NASTYA NEKRASOVA

«Never, never» — это коллекция-утопия, где классика интегрируется в современность. Интеграция очевидная. Декор и аксессуары — уменьшенные копии фрагментов памятников древней архитектуры, выполнены на 3D-принтере. В основе — минимализм. Прямоугольные и овальные силуэты выглядят сложно и неординарно за счет асимметрии и многослойности. Кроме того, дизайнер выигрышно комбинирует разные фактуры. Практически все вещи коллекции — трансформеры и отлично миксуются между собой. Из декора используются широкие ленты, рукава-эполеты, конструкции из шерстяных ниток. Основные цвета: черный, белый, серый удачно дополнен желтыми и красными элементами.

IVANOVA

Название коллекции «Please, be free not perfect» дизайнер Юлия Иванова предлагает интерпретировать каждому по-своему. Автор коллекции считает, что мода — это не подиум. Мода — это носибельность. Поэтому силуэты женственные и не перегружены излишним декором. Платья, юбки, брюки, объемные свитера. Все то, что необходимо каждый день. Дизайнер отдает предпочтение дениму, шерсти и другим натуральным тканям.

N. LEGENDA

Бренд N. LEGENDA представил гостям новую коллекцию одежды, в которой стиль гранж гармонично сочетается с casual-образами. Например, дизайнер комбинирует оверсайз-бомберы с юбками-трапециями и классическими лодочками в дуэте с носочками. Отличительная черта коллекции — точные геометрические линии, зигзагообразные принты и «гусиная лапка». Дизайнер украсил практически каждую вещь в коллекции названием своего бренда. Дополнительными деталями служат вставки в виде молний на платьях и верхней одежде. Бренд позаботился о клиентах и специально для морозных дней создал теплые шерстяные пальто и пуховики из переливающейся ткани цвета марсала. Мужская коллекция выполнена в аналогичной стилистике, интересное решение — пуховик в виде спасательного жилета. Главные цвета коллекции: хаки, мятный, черный и белый.

Oksana Fedorova Design Studio

Новая коллекция осень-зима 2018-2019 объединила сразу несколько эпох. Четкие геометрические формы рубежа 80-х и 90-х годов сочетаются с элементами исторического кроя. В коллекции много вязаного трикотажа: платья, жилеты, джемперы, аксессуары. Кроме того, в коллекции присутствуют женские брючные костюмы-двойки с укороченными брюками, и блузками в стиле французских колетов. Дополнить образы бренд предлагает пальто П-образного силуэта, утепленными куртками из плащевой ткани и объемными пуховиками. Цветовая гамма построена на комбинации четырех цветов: изумрудного, бирюзового, винного и клюквенного. Их дополняет синяя палитра, клетка и полоска. Натуральные ткани комбинируются с синтетическими.

KONDAKOVA

Новая коллекция бренда KONDAKOVA — это выдержанный английский стиль в современной интерпретации. Центральное место в коллекции занимает знаменитая британская клетка «принц Уэльский», она украшает брючные костюмы, где сочетаются сразу два оттенка: серый и коричневый, а также подчеркивающие силуэт платья с открытыми плечами. Шотландская стилистика используется дизайнером наравне с британской: здесь кейпы и костюмы из букле, тренчи и строгие брючные костюмы. Наряду с вышеупомянутым мотивом в коллекции присутствует принт «млечный путь», который украшает юбки ниже колен и шифоновые платья. В качестве аксессуаров дизайнер использовала фетровые шляпы, зафиксированные на голове шифоновой лентой, как у героини романа «Унесенные ветром» Скарлетт О’Хары. В большом количестве оказались и вещи из джинсы, такие как юбки А-силуэта с вертикальными пуговицами посередине, удлиненные джинсовые куртки и брюки. Основные цвета показа: индиго, изумрудный, бежевый и черный.

KETIone

Новая коллекция бренда — это дань женственности и технологичности. Корсет, лиф которого имеет различные конфигурации — центральный элемент новой коллекции. Он, к слову, перешел из прошлой коллекции и похоже прижился у бренда надолго. Корсетный верх у платьев, у комбинезонов и даже у кроп-топов. Еще один центральный элемент, который искусно обыгран – рубашка: варианты с открытыми плечами или надетые с пластиковыми корсетами вместо юбки. По словам основательницы бренда Кэти Топурии, на создание новой коллекции ее вдохновила серая Москва. Поэтому цветовая гамма очень красочная. В качестве верхней одежды бренд и вовсе предлагает золотую дубленку. Основные материалы: натуральная кожа, деним, хлопок. В качестве приятного бонуса — переливающееся платье из тонкого пластика.

Mursak

Показ бренда из Узбекистана Mursak начинается очень колоритно и по-восточному: музыкант играет на национальном узбекском инструменте танбур, задавая соответствующее настроение. Открывает показ модель в черном комбинезоне с воротником жабо и воланами на рукавах. Продолжается восточная сказка в виде различных национальных нарядов ярких оттенков с вкраплениями современных тенденций. В коллекции используются исключительно натуральные ткани, такие как: утонченный атлас, узбекский адрас, где равным образом сочетаются волокна шелка и хлопка, и которая известна национальным узбекским орнаментом, а также другой вид редкой ткани — ало-бахмаль. Дизайнер представила гостям две линии одежды. Одна линия более базовая и состоит из атласных рубашек, широких брюк, комбинезонов и верхней одежды. Другая линия от кутюр — это настоящий праздник красок, тканей, цветовых сочетаний и состоит из комплекта приданного для невест и национальных костюмов. Каждый наряд для невесты изготовлен из хан-атласа, который обычно надевается поверх платья, также в комплект входит расшитая безрукавка вместе с шелковым халатом или расшитым золотом камзолом. Обязательным условием считаются шелковые шаровары, которые надевают под вышеперечисленные части наряда. Основные цвета коллекции: золотой, синий, изумрудный, красный, бирюзовый и светло-фиолетовый.

Титульный партнер Недели моды — Mercedes-Benz. Партнеры MBFW Russia: IWC Schaffhausen (Официальный партнер), Aizel.ru (Официальный партнер), glo (Официальный партнер), L’Oréal Professionnel (Официальный стилист), Mary Kay (Официальный визажист), DHL (Официальный логистический партнер), «Метрополь» (Официальный отель), «Ласка» (Официальный партнер)