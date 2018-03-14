Николас Кейдж все-таки станет Суперменом

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Американский актер, продюсер и режиссер Николас Кейдж, мечтавший о роли Супермена в течение двух десятков лет, все-таки перевоплотится в одного из своих любимых персонажей. Правда — не полностью. То есть, Кейдж будет лишь озвучивать Супермена в мультфильме.

Но уже и это значит очень многое для актера, который в 1998 году должен быть играть главного супергероя в картине "Супермен жив" режиссера Тима Бертона. Должен был, но не сыграл — просто потому, что съемки фильма Бертона были отменены.

Теперь, спустя двадцать лет, Николас Кейдж озвучит Супермена в мультипликационном фильме "Юные титаны, вперед!". В мультике, кроме Супермена, полно других супергероев — это, например, Чудо-женщина (ее озвучила певица Халси) и Зеленый Фонарь (рэпер Лил Яти). Следует, правзда, отметить, что все эти персонажи, как и персонаж Кейджа — эпизодичекие.

Основная сюжетная линия мультфильма будет разворачиваться вокруг героев анимационного сериала "Юные титаны, вперед" — то есть вокруг Робина (помощник Бэтмена), Старфаер (воительница с другой планеты), Бистбоя (инфантил-хамелеон), Киборга (киборг — он и есть киборг) и Рэйвен (демоническая шутница).