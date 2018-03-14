Среда 14 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Культура» Николас Кейдж все-таки станет Суперменом

Николас Кейдж все-таки станет Суперменом

Среда, 14 Марта 2018 10:45
Николас Кейдж все-таки станет Суперменом Фото из открытых источников

Американский актер, продюсер и режиссер Николас Кейдж, мечтавший о роли Супермена в течение двух десятков лет, все-таки перевоплотится в одного из своих любимых персонажей. Правда — не полностью. То есть, Кейдж будет лишь озвучивать Супермена в мультфильме.

 

Но уже и это значит очень многое для актера, который в 1998 году должен быть играть главного супергероя в картине "Супермен жив" режиссера Тима Бертона. Должен был, но не сыграл — просто потому, что съемки фильма Бертона были отменены.

 

Теперь, спустя двадцать лет, Николас Кейдж озвучит Супермена в мультипликационном фильме "Юные титаны, вперед!". В мультике, кроме Супермена, полно других супергероев — это, например, Чудо-женщина (ее озвучила певица Халси) и Зеленый Фонарь (рэпер Лил Яти). Следует, правзда, отметить, что все эти персонажи, как и персонаж Кейджа — эпизодичекие.

 

Основная сюжетная линия мультфильма будет разворачиваться вокруг героев анимационного сериала "Юные титаны, вперед" — то есть вокруг Робина (помощник Бэтмена), Старфаер (воительница с другой планеты), Бистбоя (инфантил-хамелеон), Киборга (киборг — он и есть киборг) и Рэйвен (демоническая шутница).

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Актеры

Главное за сутки
Стивен Хокинг умер: Известный физик скончался на 77-ом году жизни Стивен Хокинг умер: Известный физик скончался на 77-ом году жизни Английский физик-теоретик Стивен Уильям Хокинг скончался на 77-ом году жизни. Об этом пишет news.mail.ru, со ссылкой на телеканал BBC. Хокинг — физик-теоретик, известный популяризатор науки и автор книги «Краткая история…
США пригрозили миру созданием космических войск США пригрозили миру созданием космических войск Американский лидер Дональд Трамп заявил, что в Соединенных штатах могут появиться космические войска. Об этом он рассказал во время выступления в Калифорнии. «Моя новая национальная стратегия признает, что космос —…
Пентагон: Россия пытается отвлечь внимание от реальных проблем в Сирии Пентагон: Россия пытается отвлечь внимание от реальных проблем в Сирии Россия пытается отвлечь внимание от реальных проблем в Сирии. Это заявил официальный представитель пресс-службы Пентагона Джонни Майкл, комментируя заявление начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова о готовящейся в Сирии провокации…

Читайте также
Поздравление с 8 марта от группы Ленинград: Смотрите клип Шнурова на ‪YouTube Поздравление с 8 марта от группы Ленинград: Смотрите клип Шнурова на ‪YouTube Сегодня, седьмого марта, на официальной YouTube-странице российского музыкального коллектива "Ленинград" появилось новое видео — клип на композицию "Не Париж", посвященный нелегкой доле отечественных домохозяек. Учитывая тематику ролика, а также время…
Продюсеры «Волка с Уолл-стрит» заплатят $60 млн по делу о махинациях‍ Продюсеры «Волка с Уолл-стрит» заплатят $60 млн по делу о махинациях‍ История о махинациях, в которых оказалась замешана голливудская студия Red Granite Pictures, финансировавшая, в частности, фильм Мартина Скорсезе "Волк с Уолл-стрит" (посвященный махинациям, между прочим), близится к развязке — студия…
Загадочная SOYANA показала магию Востока и любви в песне «Мата Хари» Загадочная SOYANA показала магию Востока и любви в песне «Мата Хари» 7 марта в i-Tunes состоялась премьера песни самой загадочной певицы SOYANA «Мата Хари». Певица SOYANA, как и героиня её песни Мата Хари, шпионка и исполнительница восточных танцев, полна загадок и…
В мультике «Путин+18» нашли оригинальный способ поздравить женщин РФ с 8 марта В мультике «Путин+18» нашли оригинальный способ поздравить женщин РФ с 8 марта Студия «ХайпКвадрат» выпустила новую серию мультика «Путин18плюс», посвященную 8 марта (смотрите видео ниже). Напомним, мультсериал рассказывает о том, как нынешний российский лидер использует машину времени для перемещения ранее руководивших нашей…
Фото
Чудо в США: Национальный парк Брайс-Каньон Чудо в США: Национальный парк Брайс-Каньон

Национальный парк Брайс-Каньон расположен на территории штата Юта (США). Этот удивительный природный...

Видео

 

Путин. Документальный фильм Андрея Кондрашова. Часть 1

Опрос

Как вы относитесь к созданию реестра коррупционеров в РФ?

 

Анекдот дня

- Я за естественность. Меня устраивают мои брови, ресницы, ногти.

- Не дал денег?

- Не дал.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
BenQ XL2411Z Всего предложений:(13)
BenQ XL2411Z от21403руб.
Цена от Орион Ресурс
ASUS VB199TL Все предложения (20)
ASUS VB199TL от11603руб.
Цена от Орион Ресурс
Philips 243V5LSB Все предложения (34)
Philips 243V5LSB от8230руб.
Цена от Cenam.net
Мониторы
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.