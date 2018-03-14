Тейлор Свифт‬‬ в центре скандала: Клип на песню Delicate уличили в плагиате

Кантри-поп-исполнительница, автор песен и актриса Тейлор Свифт оказалась в центре очередного скандала — на этот раз американскую певицу обвинили в плагиате. Точнее говоря — не ее, а постановщика клипа на ее композицию Delicate (смотрите видео ниже).
В чем же дело? Ведь музыкальное видео на песню Delicate получилось, как отмечают многочисленные критики, вполне себе отличным. Клип к настоящему моменту уже посмотрели почти двадцать четыре миллиона человек, и это только на YouTube.
А дело в том, что некоторые моменты из клипа Тейлор Свифт очень напоминают рекламу духов KENZO, которая была опубликована примерно полтора года назад. В общем, сами посмотрите эту рекламу, например, вот тут.
Сходство получилось столь явным, что создатели рекламы духов уже готовят судебный иск против Тейлор Свифт и сотрудничающих с ней авторов видео. Отвечать в суде придется Джозефу Хану — режиссеру клипа Delicate, который каким-то неведомым образом сплагиатил чужое видео. Ну, бывает, что тут еще скажешь. Музыкой, вероятно, навеяло. Вообще, плагиат — это явление, которое встречается в музыкальной индустрии очень и очень часто.
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