Заглавный трек «Полнолуние» альбома «Стихия огня» получил свою долгожданную визуализацию

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Сегодня стихийный артист Артем Пивоваров презентовал видеоверсию своего «Полнолуния» (смотрите видео ниже).

Идея «Полнолуния» – ловушка, в которую попадает сознание, сталкиваясь с сильными чувствами. Теряясь в догадках, в чем «вина» артиста, он создаёт вокруг себя иллюзорный мир, где пытается отыскать правду. Но его любовь и ее прекрасное воплощение не дают ответов, ещё больше путая героя и оставляя один на один со своими мыслями и выдумками.

Впервые для съемок Пивоварова был арендован Оперный театр, что добавило ещё больше мистерии и атмосферы в видео. Тридцать два часа энергии, отданной съемочному процессу, воплотились в трехминутное видео, режиссером которого выступил Manifest production.

Дима Манифест: «Для съемки в клипе нужно было работать с камерой Red WEAPON, снимающей в разрешении 8к. Поскольку такую задачу мы выполняли впервые, команда столкнулась с техническими проблемами при работе с графикой – весь софт очень сильно «тормозил», поэтому монтаж занял непривычно много времени. Но то, что получилось, оправдало все ожидания. Артем действительно человек-оркестр. Он вникает во все детали продукта и никогда не позволяет себе компромиссы. Поэтому все вокруг него всегда исключительного качества. Работать с Артемом это всегда шаг вперед и одно сплошное удовольствие»

Стиль трех образов в видео разработал Евгений Кириенко.

Сегодня стихийный Пивоваров уверенно двигается вперёд. На его концертах все больше и больше поклонников, а его музыка звучит чаще – это говорит о том, что Артём Пивоваров, который несёт правильный посыл в каждой своей песне, на правильном творческом пути.