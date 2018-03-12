Fashion Futurum Accelerator стартовал во второй день Mercedes-Benz Fashion Week Russia

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Во второй день Mercedes-Benz Fashion Week Russia стартовал Fashion Futurum Accelerator — интенсивная образовательная программа для начинающих дизайнеров, призванная познакомить их с последними тенденциями модной индустрии. Программа включает в себя мастер-классы международных экспертов и успешных предпринимателей fashion-индустрии, охватывающие такие аспекты как новые технологии, цифровая экономика, финансовые и юридические вопросы, современные инструменты продаж и продвижения.

Сильнейшие проекты программы получат места в 6-месячной акселерационной программе Fashion Futurum, практические занятия и мастер-классы в офисах и на производствах компаний-партнеров, участие в Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia в октябре.

ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОЙ МОДЫ

Art Fashion

Показ бренда Art Fashion представляет собой смесь межгалактического стиля и направления R’n’B. Каждая вещь детской коллекции украшена аппликацией в виде звезды. Юные модели, одетые в длинные накидки с капюшоном, отчетливо напоминают персонажей из фильма «Звездные войны». Обувь также выполнена в схожей стилистике: высокие кеды с неоновым отливом напоминают инопланетные луноходы. Небрежные косы и смоки-айс придают образу моделей бохо-шика. В коллекции присутствуют также романтичные короткие платья, которые разбавлены дерзкими рисунками в виде черепов, легкие шифоновые юбки, украшенные жемчужинками, короткие блестящие топы и кожаные юбки с бахромой. Одежда мальчиков получилась более классической: здесь и строгие бархатные пиджаки, и белые рубашки. Основные цвета коллекции: серебристый, золотой, белый, пудровый и черный.

KIBOVSKAYA

По словам дизайнера Кристины Кибовской, коллекция детской одежды «Shine» сочетает в себе королевскую роскошь, изысканность гламура и волшебство сказки.

По образованию Кибовская — художник по костюмам, поэтому не удивительно, что многие платья созданы по мотивам нарядов разных исторических эпох. Пышные юбки, корсеты, бахрома – в коллекции есть платья для девочек всех возрастов и для любой комплекции. Для создания роскошных образов Кибовская использует самые традиционные для вечерней моды ткани: бархат, органза, шелк, еврофатин. Модели обильно декорированы стеклярусом, пайетками, бисером, стразами, бахромой.

L’EREDE

Бренд L’EREDE представил гостям новую детскую коллекцию одежды, почти идентичную взрослым. Вместо пастельных оттенков здесь доминируют яркие и насыщенные цвета, такие как фиолетовый, фуксия, ярко-зеленый и бургунди. Основными материалами коллекции выступили бархат и атлас: например, бархатный комбинезон цвета марсала, украшенный стразами, и атласная пижама с инициалами юной хозяйки. Также акцент сделан на вязаные платья с объемными рукавами, которые идут в тандеме с грубыми ботинками. Рюкзаки, сумки и береты в коллекции тоже вязаные и сочетаются с брючными костюмами из парчи. Верхняя одежда здесь строгих силуэтов и цветов: темно-зеленый кейп с пайетками на груди и шуба винного оттенка. Длинные вечерние платья с цветочными принтами и воланами выполнены в испанском стиле, придавая коллекции колорита. Показ закончился блестящим выходом модели в пышном платье изумрудного цвета с перьями на верхней части корсета и полностью усыпанном камнями и пайетками.

SENSUS COUTURE

ДНК новой коллекции бренда SENSUS COUTURE — теория бога в себе. Дизайнер уверен: быть богом просто — нужно только чтобы в тебя поверили.

Религия сегодняшнего дня — сверхскоростное обновление. И уже завтра мир вновь замрет в ожидании выхода новой модели божества. Поэтому важно не сотворить себе кумира, а творить кумира из себя.

Коллекция провокационная. Но «быть богом» дано тоже далеко не каждому. Коллекция IDOL — это искусный синтез основных тенденций, которые вот уже несколько сезонов не покидают мировые подиумы. Oversize-худи, дополненные бельевыми подвязками или обилием молний, выглядят актуально и интересно. За классику в коллекции отвечают платья с силуэтами из 80-х. Правда и тут дизайнер добавил дерзости: блестящие ткани, глубокие разрезы. Дополнять образы предлагается объемными пальто: что-то среднее между косухой и бомбером. Платья и плащи из винила лишь органично дополняют коллекцию, напоминая о том, что взрастить бога в себе может лишь самый отчаянный. Основной цвет коллекции — черный. Что, в принципе, логично, если следовать за теорией о совершенстве.

KFW представляет

KFW представил гостям трех дизайнеров с индивидуальными коллекциями, в которых чувствуются национальный колорит и настроение.

Бренд Zharuma cashmere — это удобная casual-одежда свободного кроя из кашемира как для женщин, так и для мужчин. Коллекция богата кардиганами, платьями, спортивными костюмами серого, бежевого и красного цветов с вышивкой в виде цветка. Дополнительный аксессуар —кашемировые шапки в мужском стиле.

Показ бренда AYZA — это деловой офисный стиль с отголоском древнеегипетской эпохи. Здесь модели с макияжем Клеопатры и небрежным высоким пучком на голове сочетают прошлое с современностью, где животные принты стали доминирующим мотивом. Классические брюки до щиколотки разбавлены змеиным принтом и золотыми вставками. Основные цвета: телесный, шоколадный, черный, пудровый.

Бренд MakhaAim внес в свою коллекцию религиозную тематику: почти все модели вышли на подиум в длинных струящихся платьях с современной интерпретацией чадры на голове. Также в коллекции присутствуют корсеты, широкие брюки прямого кроя и просвечивающие ткани. Акцент сделан на темные насыщенные цвета.

GOGA NIKABADZE

Коллекция грузинского бренда GOGA NIKABADZE, представленная в рамках MBFW Russia — это ода взаимоотношениям между женщиной и мужчиной, поэтому в одном дефиле представлены образы «для нее» и «для него». Мужчина и женщина — две половины одного целого. Именно поэтому дизайнер объединяет мужчину и женщину в пару единым цветом. Палитра разнообразная: от классического черного до яркой бирюзы или кирпичного.

Гога Никабадзе в своих коллекциях воспевает женскую красоту и утонченность. В этом контексте вполне закономерны классические женственные силуэты, чистые линии, открытые плечи, благородные материалы. Для мужчин дизайнер предлагает укороченные брюки, удлиненные кардиганы, жилеты и пальто. Края верхней одежды не обработаны, и это придает дополнительный стиль. В коллекции использованы натуральные ткани: трикотаж, шелк, шерсть.

Artem Shumov

Показ бренда Artem Shumov в своей новой коллекции ломает стереотипы относительно классики. Модели-мужчины выходят на подиум в пиджаках, заправленных в спортивные брюки, в сочетании с разрисованными лицами и разноцветными волосами. Другое дизайнерское решение — несколько слоев верхней одежды. Спортивные укороченные брюки украшают генеральские лампасы, а аксессуаром в образе выступают меховые перчатки. Не обошлось без ярких акцентов: многоцветные платки, дутые пальто и белые кеды с красочным принтом. Главными цветами в коллекции стали: серый, темно-синий, коричневый, салатовый и даже пастельные тона. Из материалов дизайнер использовал также бархат и внес некий фан в строгие пиджаки, украсив их пуговицами всевозможных цветов.

M.I.R. 277

Дефиле, которое объединило 8 брендов, каждый из которых по-своему рассказал о женственности.

Мария Погребняк-Шаталова в своей коллекции переосмыслила тему женщины-амазонки, женщины-воительницы. Короткие облегающие платья, декорированные молниями, стразами, кожаными ремнями, доказывают дуальную природу женщины хрупкой, но одновременно дерзкой женской натуры.

Светлана Бекарева представила коллекцию «Королевский кашемир». Основная тема — спорт-шик, где идеально сочетаются красота, комфорт и функциональность. Любая вещь — брюки, джемпер или платье — абсолютно универсальна и может лечь в основу идеального образа для непринужденного отдыха. В новой коллекции Бекарева традиционно добавляет вышивку стеклом, что делает бренд узнаваемым. Цветовая палитра: многогранный серый, нежный розовый, синий, теплый опалово-бежевый.

Основателями бренда LIGVIANNI являются братья Павел Сергеев, Георгий Сергеев и Игорь Сергеев. Дизайнеры создают уникальные коллекции женской и мужской одежды класса haute couture и prêt-à-porter. Коллекция, представленная в рамках MBFW Russia, соответствует духу бренда: создавать вещи, которые затрагивают чувства. Однотонные и пестрые сочетания зеленого, оранжевого, красного и правда не оставляют равнодушными.

Popov fur. 17-летний дизайнер Алексей Попов своей коллекцией доказал — мех обязан быть нескучным. Мех — для молодых и дерзких. Актуальная тенденция, которая выполнена на высоком уровне. Коллекция отличается простотой линий чистотой цвета и сложностью восприятия. Основные принты: геометрия, цветы и клетка самых разных расцветок.

Mugaco — бренд вечерней моды для юных леди. В рамках MBFW Russia представил платья для торжественных случаев в классическом понимании. Обилие пышных юбок, атласа, фатина, шифона и декора.

Представленная брендом Alphaori коллекция посвящена женственности и элегантности. Широкие брюки дизайнер предлагает сочетать с двубортными пиджаками, юбки — с классическими блузами. Бренд предпочитает использовать благородные оттенки: глубокий зеленый, жемчужный, бежевый.

Бренд SUMARA Suzanna Margaryan представил свою коллекцию. Обилие шифона, кружев, разноцветной вышивки. Силуэты простые, но за счет интересного декора сморятся нескучно.

Анастасия Щипанова представила свое видение женственности и красоты. По образованию Щипанова художник, поэтому классические шелковые платья украшены акриловой росписью, которую дизайнер делала лично вручную. Основные цвета: черный и голубой — как символ умиротворения.

Анна Данилова, которая занимается изготовлением платков, также представила свою новую коллекцию. Шелковые, с благородным принтом. Классика, которая актуальна всегда.

Титульный партнер Недели моды — Mercedes-Benz. Партнеры MBFW Russia: IWC Schaffhausen (Официальный партнер), Aizel.ru (Официальный партнер), glo (Официальный партнер), L’Oréal Professionnel (Официальный стилист), Mary Kay (Официальный визажист), DHL (Официальный логистический партнер), «Метрополь» (Официальный отель), «Ласка» (Официальный партнер)