Mercedes-Benz Fashion Week Russia стартовал в Москве

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10 марта в Москве стартовал 36-й сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia. На 6000 квадратных метрах ЦВЗ «Манеж» свои коллекции представили участники первого дня Slava Zaitsev, Kazakhstan Fashion Week, YASYA MINOCHKINA, MERÉ, ARUT MSCW и другие.

Национальная палата моды посвятила весь 36-й сезон юбилею главного российского дизайнера - Славе Зайцеву, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. В честь кутюрье был выпущен специальный номер журнала Mercedes-Benz Fashion Week Russia, а площадка оформлена эскизами ведущих fashion-иллюстраторов Москвы, созданных по мотивам коллекций SLAVA ZAITSEV. Символ недели моды - инфанта - в этом сезоне одета в платье от Славы Зайцева.

Этот сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia стал рекордным по вниманию со стороны международных СМИ. Россия находится в фокусе внимания всего мира, а российская мода оказалась основным источником ярких новостей из Москвы. На неделю моды #MBFWRussia аккредитовались десятки изданий из США, Великобритании, Германии, Италии, Франции, Китая, Кореи, Японии, в том числе WWD, Purple, Buzzfeed, Fashionista, I-D, Forbes, Huffington Post, Vanity Fair, Welt, Yahoo.com и многие другие. В Москву приехали корреспонденты редакций журналов Vogue из США, Италии, Китая и Японии, Elle из США, Франции и Канады. Телеканал Euronews открыл специальный раздел на сайте, посвящённый Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Телеканал Fashion TV осуществляет прямые трансляции на своих интернет-платформах и поддерживает показы в соцсетях.

Общий охват аудитории международных и российских СМИ, присутствующих в Москве на Неделе моды «Мерседес-Бенц» в России, превышает 3 миллиарда человек.

Открыли подиум показы фестиваля детской моды, а вечером традиционно состоялось гранд-дефиле Вячеслава Зайцева, посвященное 80-летию кутюрье.