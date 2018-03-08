В мультике «Путин+18» нашли оригинальный способ поздравить женщин РФ с 8 марта

Студия «ХайпКвадрат» выпустила новую серию мультика «Путин18плюс», посвященную 8 марта (смотрите видео ниже).
Напомним, мультсериал рассказывает о том, как нынешний российский лидер использует машину времени для перемещения ранее руководивших нашей страной Владимиров Путиных в 2018-й год и собирает их за круглым столом для мозговых штурмов.
Новая серия посвящена 8 марта. Владимиры Путины за круглым столом устраивают брейншторм по поводу того, как лучше всего поздравить женщин России с праздником.
Звучат самые разные предложения. В прошлом году на кремлевской стене сделали поздравительную световую проекцию с букетом цветов. Но сейчас хочется устроить что-то более оригинальное. Как доказать женщинам любовь и решимость пойти ради них на любые поступки? Не снимать же поздравительные ролики с героической эпиляцией ног ради женщин, как это делают некоторые герои интернета.
В результате брейншторма рождается решение: клонировать себя и отправиться на помощь по хозяйству в дом каждой женщины в России. Глава студии «ХайпКвадрат» Игорь Круглов: «Только представьте, выходите вы 8 марта утром на кухню, а там президент готовит вам завтрак и моет посуду. Нам этот образ показался довольно интересным. Надеемся, эта серия дополнительно сподвигнет русских мужчин взять все заботы по хозяйству на себя в праздничный день, чтобы президенту не пришлось немедленно клонировать себя и нестись на помощь».
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