Во Франции продемонстрировали скульптуру «голой Меркель»

Известная фотография, на которой молодая Ангела Меркель (нынешний канцлер Германии) запечатлена в обнаженном виде в компании таких же раздетых девушек, стала прообразом скульптурной композиции под названием "Is Beautiful", которую представил Адель Абдессемед, деятель искусств из Алжира.
Скульптуру, по данным тематического издания The Art Newspaper, презентовали в Лионе. Комментируя работу Аделя Абдессемеда, специалисты говорят, что она, очевидно, выполнена в классической стилистике "Трех граций" Антонио Кановы.
Предполагается, что скульптурная композиция алжирского автора будет представлена на экспозиции L'Antidote, которая будет демонстрироваться расположенным на юге Франции музеем MAC Lyon с марта по июль 2018-го года.
Статуя, изображающая обнаженную Меркель, основана на фотографии, которая была сделана во времена, когда действующий канцлер ФРГ была членом Союза свободной немецкой молодежи.
Адель Абдессемед — деятель искусств из Алжира, который живет и творит в Париже. Среди его произведений — статуя вьетнамской девочки Ким Фук, которая убегает от напалмовой бомбардировки.
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