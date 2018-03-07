Во Франции продемонстрировали скульптуру «голой Меркель»

Фото из открытых источников

Известная фотография, на которой молодая Ангела Меркель (нынешний канцлер Германии) запечатлена в обнаженном виде в компании таких же раздетых девушек, стала прообразом скульптурной композиции под названием "Is Beautiful", которую представил Адель Абдессемед, деятель искусств из Алжира.

Скульптуру, по данным тематического издания The Art Newspaper, презентовали в Лионе. Комментируя работу Аделя Абдессемеда, специалисты говорят, что она, очевидно, выполнена в классической стилистике "Трех граций" Антонио Кановы.

Предполагается, что скульптурная композиция алжирского автора будет представлена на экспозиции L'Antidote, которая будет демонстрироваться расположенным на юге Франции музеем MAC Lyon с марта по июль 2018-го года.

Статуя, изображающая обнаженную Меркель, основана на фотографии, которая была сделана во времена, когда действующий канцлер ФРГ была членом Союза свободной немецкой молодежи.

Адель Абдессемед — деятель искусств из Алжира, который живет и творит в Париже. Среди его произведений — статуя вьетнамской девочки Ким Фук, которая убегает от напалмовой бомбардировки.