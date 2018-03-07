Среда 07 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Культура» Во Франции продемонстрировали скульптуру «голой Меркель»

Во Франции продемонстрировали скульптуру «голой Меркель»

Среда, 07 Марта 2018 10:47
Во Франции продемонстрировали скульптуру «голой Меркель» Фото из открытых источников

Известная фотография, на которой молодая Ангела Меркель (нынешний канцлер Германии) запечатлена в обнаженном виде в компании таких же раздетых девушек, стала прообразом скульптурной композиции под названием "Is Beautiful", которую представил Адель Абдессемед, деятель искусств из Алжира.

 

Скульптуру, по данным тематического издания The Art Newspaper, презентовали в Лионе. Комментируя работу Аделя Абдессемеда, специалисты говорят, что она, очевидно, выполнена в классической стилистике "Трех граций" Антонио Кановы.

 

Предполагается, что скульптурная композиция алжирского автора будет представлена на экспозиции L'Antidote, которая будет демонстрироваться расположенным на юге Франции музеем MAC Lyon с марта по июль 2018-го года.

 

Статуя, изображающая обнаженную Меркель, основана на фотографии, которая была сделана во времена, когда действующий канцлер ФРГ была членом Союза свободной немецкой молодежи.

 

Адель Абдессемед — деятель искусств из Алжира, который живет и творит в Париже. Среди его произведений — статуя вьетнамской девочки Ким Фук, которая убегает от напалмовой бомбардировки.

Яндекс.Дзен

Колесников Андрей Опубликовано в Культура   Теги Новости Ангела Меркель

Главное за сутки
США ввели санкции против КНДР США ввели санкции против КНДР Госдепартамент объявил о введении санкций в отношении Пхеньяна за применение химического оружия с целью убийства старшего брата лидера КНДР Ким Чен Нама 13 февраля прошлого года в аэропорту Куала-Лумпура. "США…
Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ, который отравлен в Англии. Что известно о громком деле? Сергей Скрипаль - бывший полковник ГРУ, который отравлен в Англии. Что известно о громком деле? Отравление бывшего сотрудника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери (Англия) стало во вторник, 6 марта, основной темой в британском медийном…
Госдеп прокомментировал слова Насти Рыбки о "вмешательстве" России в выборы в США Госдеп прокомментировал слова Насти Рыбки о "вмешательстве" России в выборы в США Госдеп не собирается помогать находящейся в таиландской тюрьме жительнице Белоруссии Насте Рыбке, так как она не является американской гражданкой. Об этом сообщила официальный представитель госдепартамента США Хезер Науэрт. Она отметила,…

Читайте также
Опубликован список критикующих Россию актеров Опубликован список критикующих Россию актеров Список «артистов, зарабатывающих в России, но нелестно отзывающихся о ней и ее гражданах», составили СМИ. Помимо Алексея Серебрякова, слова которого о хамстве россиян послужили поводом для составления текста, агентство включило…
Создатель "Стражей Галактики" раскрыл секрет фильма и шокировал фанатов Создатель "Стражей Галактики" раскрыл секрет фильма и шокировал фанатов Кинематографист из США Джеймс Ганн, ответственный за создание фантастического блокбастера "Стражи Галактики", шокировал фанатов фильма, заявив, что персонаж по имени Грут на самом деле умер в финале первой части картины.…
Новый сезон сериала "Сваты" могут снять уже летом - Добронравов Новый сезон сериала "Сваты" могут снять уже летом - Добронравов Полюбившийся огромному количеству отечественных зрителей телевизионный сериал "Сваты" будет продолжен — заявил российский актер Фёдор Добронравов, отметив, что съемки, вероятнее всего, возобновятся грядущим летом. Прошлым летом, по словам Добронравова, съемочная…
«Грани таланта» на сцене театра Армена Джигарханяна «Грани таланта» на сцене театра Армена Джигарханяна 27 февраля 2018 года на сцене театра под руководством Армена Джигарханяна прошел гала-концерт победителей VI Международного Молодежного фестиваля искусств «Грани таланта». Театр является многолетним партнером фестиваля. «Грани таланта» — многоплановый…
Фото
Невероятное виноградное дерево джаботикаба Невероятное виноградное дерево джаботикаба

Джаботикаба или бразильское виноградное дерево – это довольно крупное вечнозеленое растение, произра...

Видео

 

Боевой запуск «Искандер-М» показали на видео

Опрос

Какая тема из послания президента для вас самая важная?

 

Анекдот дня

Если ты открываешь дверь коту, но он не хочет выходить, значит он впускает к тебе кого-то еще. Того, на кого он смотрит ночью, уставясь в пустой угол.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB Всего предложений:(65)
Lenovo TAB 2 A7-20F 8GB от4720руб.
Цена от Next72
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb Все предложения (45)
Samsung Galaxy Tab A 9.7 SM-T550 16Gb от12600руб.
Цена от Smartfon44
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE Все предложения (122)
Lenovo TAB 2 X30 16Gb LTE от11990руб.
Цена от МегаФон
Планшеты
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.