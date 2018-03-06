Вторник 06 марта 2018 года
Добавить в закладки Карта сайтаНаши авторыРеклама на сайте18+
Следите
за новостями

    

Вы здесь:  Главная» Все новости» Культура» 15 марта Ellie Lil презентует новую песню под названием "Пылью"

15 марта Ellie Lil презентует новую песню под названием "Пылью"

Вторник, 06 Марта 2018 15:59
15 марта Ellie Lil презентует новую песню под названием &quot;Пылью&quot; Фото из открытых источников

Молодая и талантливая исполнительница Ellie Lil дебютировала для российского слушателя со своей песней “Voda”, а недавно презентовала новый трек под названием "Танцевала".

 

Обе песни вошли в ТОП ITunes, а клипы уже можно увидеть на одних из самых значимых музыкальных телеканалах страны, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

За плечами певицы, несмотря на ее возраст,  уже немало выступлений. Одно из них, на фестивале ART DACHA и принесло ей знакомство с продюсером и основателем лейбла ‪date.com ‬Натальей Симаковой, известной своими работами с группой Tokio и Мачете.

 

Вас ждет выступление артистов продюсерского лейбла ‪date.com‬ (Siberiahills, Ellie Lil, Intertopol, Slimzmusic), а также специально приглашенные звезды. Ждем вас ‪15 марта‬, по адресу улица Кузнецкий Мост 7, ресторан Chips.

Яндекс.Дзен

Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости клип

Главное за сутки
Крушение самолета в Сирии: Российский АН-26 разбился при заходе на посадку Крушение самолета в Сирии: Российский АН-26 разбился при заходе на посадку При заходе на посадку на сирийской авиабазе Хмеймим упал российский транспортный самолет Ан-26. Об этом сообщили в Минобороны России, сообщает РИА Новости. Как сообщается, погибли все, кто находился на борту.…
Последние слова пилотов перед крушением Ан-148 стали известны СМИ Последние слова пилотов перед крушением Ан-148 стали известны СМИ Телеканал 78 опубликовал расшифровку последних переговоров экипажа Ан-148, который разбился 11 февраля. В переговорах принимают участие капитан воздушного судна (КВС) Валерий Губанов и второй пилот (ВП) Сергей Гамбарян. «КВС: Вверх!…
Газовая война Газпрома и Украины повлияет на Северный поток-2 Газовая война Газпрома и Украины повлияет на Северный поток-2 Конфликт между российским "Газпромом" и украинским "Нафтогазом" может повлиять на судьбу газопровода "Северный поток - 2" — считают эксперты. Речь, если что, идет о положительном для перспективной газовой магистрали влиянии,…

Читайте также
Опубликован список критикующих Россию актеров Опубликован список критикующих Россию актеров Список «артистов, зарабатывающих в России, но нелестно отзывающихся о ней и ее гражданах», составили СМИ. Помимо Алексея Серебрякова, слова которого о хамстве россиян послужили поводом для составления текста, агентство включило…
Создатель "Стражей Галактики" раскрыл секрет фильма и шокировал фанатов Создатель "Стражей Галактики" раскрыл секрет фильма и шокировал фанатов Кинематографист из США Джеймс Ганн, ответственный за создание фантастического блокбастера "Стражи Галактики", шокировал фанатов фильма, заявив, что персонаж по имени Грут на самом деле умер в финале первой части картины.…
Состоялась цифровая премьера фильма «Состоялась цифровая премьера фильма «Тор: Рагнарёк» Состоялась цифровая премьера фильма «Состоялась цифровая премьера фильма «Тор: Рагнарёк» Новый блокбастер «Тор: Рагнарёк» уже доступен на цифровых площадках в iTunes, Google Play, Okko, ivi, Megogo, Ростелеком. В цифровое издание также вошли дополнительные материалы, в том числе удаленные и расширенные…
Новый сезон сериала "Сваты" могут снять уже летом - Добронравов Новый сезон сериала "Сваты" могут снять уже летом - Добронравов Полюбившийся огромному количеству отечественных зрителей телевизионный сериал "Сваты" будет продолжен — заявил российский актер Фёдор Добронравов, отметив, что съемки, вероятнее всего, возобновятся грядущим летом. Прошлым летом, по словам Добронравова, съемочная…
Фото
Невероятное виноградное дерево джаботикаба Невероятное виноградное дерево джаботикаба

Джаботикаба или бразильское виноградное дерево – это довольно крупное вечнозеленое растение, произра...

Видео

 

Боевой запуск «Искандер-М» показали на видео

Опрос

Какая тема из послания президента для вас самая важная?

 

Анекдот дня

Если ты открываешь дверь коту, но он не хочет выходить, значит он впускает к тебе кого-то еще. Того, на кого он смотрит ночью, уставясь в пустой угол.

Еще »
Самые популярные новости

 

Lentainform
Загрузка...
Infox.sg
24СМИ
Мнение эксперта
Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам Михаил Ланцман объяснил, почему так важно обращаться к репетиторам
Для того, чтобы успешно сдать ЕГЭ или ОГЭ на сегодняшний день бесплатного образования недостаточно, ведь знания, которые учащиеся получают в обычной школе, зачастую отрывочны и плохо структурированы. Именно поэтому родители старшеклассников тратят немалые средства на дополнительные занятия для своих детей. Исходя из данных, собранных экспертами,…
Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться Андрей Воробьев: работы по решению проблемы экологии в Подмосковье будут продолжаться
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев традиционно обратился к населению. Он заострил внимание людей на том, что для подотчетного ему региона тема экологии обладает важнейшим значением. Как заверил управленец, работы по решению актуальных для экологии проблем будут вестись и в этом году. Так, в Подмосковье будут работать…
Последние комментарии
 

 

 

МЫ ВКОНТАКТЕ

Цены в интернете
Apple iPhone 5S 16GB Всего предложений:(251)
Apple iPhone 5S 16GB от12200руб.
Цена от Smartfon44
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 Все предложения (54)
Samsung Galaxy S4 GT-I9500 от7800руб.
Цена от Smartfon44
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL Все предложения (251)
ASUS Zenfone 2 Laser ZE500KL от8600руб.
Цена от Smartfon44
Мобильные телефоны, смартфоны
Апорт - поиск цен на товары

Planet-today.ru – новостной портал о самых актуальных событиях, которые происходят сегодня на нашей планете.

При копировании материала, активная ссылка на наш сайт обязательна.

Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.