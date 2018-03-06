15 марта Ellie Lil презентует новую песню под названием "Пылью"

Молодая и талантливая исполнительница Ellie Lil дебютировала для российского слушателя со своей песней “Voda”, а недавно презентовала новый трек под названием "Танцевала".
Обе песни вошли в ТОП ITunes, а клипы уже можно увидеть на одних из самых значимых музыкальных телеканалах страны, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.
За плечами певицы, несмотря на ее возраст, уже немало выступлений. Одно из них, на фестивале ART DACHA и принесло ей знакомство с продюсером и основателем лейбла date.com Натальей Симаковой, известной своими работами с группой Tokio и Мачете.
Вас ждет выступление артистов продюсерского лейбла date.com (Siberiahills, Ellie Lil, Intertopol, Slimzmusic), а также специально приглашенные звезды. Ждем вас 15 марта, по адресу улица Кузнецкий Мост 7, ресторан Chips.
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