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Песня Remember Me – лауреат премии «Оскар» – уже в эфире Радио Disney

Вторник, 06 Марта 2018 13:59
Песня Remember Me – лауреат премии «Оскар» – уже в эфире Радио Disney Фото из открытых источников

Песня Remember Me из анимационного фильма студии Disney/Pixar «Тайна Коко» награждена премией «Оскар» в номинации «Лучшая песня».

 

Об этом объявлено в ходе церемонии вручения наград Академией кинематографических искусств и наук, которая проходила в ночь на 5 марта в театре Dolby в Лос-Анджелесе, штат Калифорния. Песня Remember Me уже представлена в эфире цифрового Радио Disney, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

 

В приключении «Тайна Коко» звучат оригинальные песни, незабываемые симфонические темы и традиционные мексиканские мелодии.

 

Для того, чтобы воплотить страсть главного героя Мигеля в жизнь, создатели картины обратились к талантливым и знаменитым авторам песен, включая команду, подарившую миру песни из фильма Disney «Холодное сердце» – обладателям премии «Оскар» Кристен Андерсон-Лопес и Роберта Лопеса. Для фильма «Тайна Коко» они сочинили тематическую песню «Не забывай» (Remember Me), которая по сюжету является главным хитом обожаемого всеми певца Эрнесто де ла Круса, и звучит несколько раз на протяжении картины.

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости Оскар

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