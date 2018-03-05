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Создатели мультика «Путин18плюс» предложили аудитории вторую серию

Понедельник, 05 Марта 2018 15:51
Создатели мультика «Путин18плюс» предложили аудитории вторую серию Фото из открытых источников

Вышла вторая серия мультфильма «Путин18плюс», называющаяся «Время выбирать» (смотрите видео ниже). 

 

Напомним, мультсериал рассказывает о том, как нынешний российский лидер использует машину времени для перемещения ранее руководивших нашей страной Владимиров Путиных в 2018-й год. Они усаживаются за круглый стол и начинают обсуждение вариантов развития России.

 

Новая серия посвящена выборам президента, которые пройдут 18 марта. Владимиры Путины за круглым столом устраивают брейншторм по поводу того, как привлечь максимум избирателей на избирательные участки. Использовать няшмяшность Натальи Поклонской? Лихие танцы Дмитрия Медведева? Популярных в интернете котиков и собачек? Перебирается множество вариантов, но фаворитом становится решение клонировать кумиров всех поколений и отправить их на избирательные участки.

 

Глава студии «ХайпКвадрат» Игорь Круглов: «Первая серия мультика вызвала большой интерес и отклик у аудитории, и мы постарались как можно скорее выпустить продолжение. До выборов остались считанные дни, это сейчас самая горячая тема, именно поэтому мы и обыграли ее в новом эпизоде. А после выступления Владимира Путина с посланием Федеральному собранию, где было озвучено немало феноменальных вещей, у нас появились отличные идеи для новых серий!».

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Создатели мультика «Путин18плюс» предложили аудитории вторую серию

Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости мультфильм

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