Елена Князева представляет новое видео на авторский сингл #Лезвие

Официальный релиз трека состоялся на всех цифровых площадках и в первую неделю собрал десятки каверов от музыкантов со всей страны и многочисленные рецензии критиков (смотрите видео ниже).
Над видео работала молодая талантливая команда, которая не стала придумывать сюжет для видео, а сыграла на ассоциациях, используя предметы, цвета и змею, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.
Режиссёр Айта Бембеева представила центром внимания героиню, которую все видят как красивую куклу Барби, но сила, энергия и внутренние переживания показаны через цвета , от ярко красного до безумно блестящего, как бриллиант и конечно внутренние переживания и эмоции оттеняет ярко желтая живая змея.
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