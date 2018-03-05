Елена Князева представляет новое видео на авторский сингл #Лезвие

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Официальный релиз трека состоялся на всех цифровых площадках и в первую неделю собрал десятки каверов от музыкантов со всей страны и многочисленные рецензии критиков (смотрите видео ниже).

Над видео работала молодая талантливая команда, которая не стала придумывать сюжет для видео, а сыграла на ассоциациях, используя предметы, цвета и змею, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

Режиссёр Айта Бембеева представила центром внимания героиню, которую все видят как красивую куклу Барби, но сила, энергия и внутренние переживания показаны через цвета , от ярко красного до безумно блестящего, как бриллиант и конечно внутренние переживания и эмоции оттеняет ярко желтая живая змея.

Елена Князева: «Клип получился таким, как я его видела, где много меня и нет ничего лишнего. Мне хотелось взглядом и эмоцией выразить чувства о которых я пою в песне»