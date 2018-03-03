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Андрей Звягинцев получил французский «Оскар» за «Нелюбовь»

Суббота, 03 Марта 2018 10:46
Андрей Звягинцев получил французский «Оскар» за «Нелюбовь» Фото из открытых источников

Картина российского режиссера Андрея Звягинцева «Нелюбовь» удостоена национальной французской кинопремии «Сезар» как лучший зарубежный фильм, сообщает Le Figaro.

 

Отмечается, что режиссер не присутствовал на награждении, так как уже уехал в Лос-Анджелес, чтобы принять участие в церемонии «Оскар», пишет Газета.ру.

 

Ранее сообщалось, что соперниками российской картины в категории «Лучший иностранный фильм» также стали «Квадрат», «Дюнкерк», «Ла-Ла Ленд», «Свадьба», «Королевский обмен» и «Случай в отеле «Нил Хилтон».

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Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Оскар

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