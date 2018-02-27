Фото из открытых источников

«Невероятное жилище», «Спасите мой ремонт» и «Преображение лачуги» в марте на Fine Living.

Любое помещение можно превратить в шедевр, даже если это всего лишь чердак или кладовка. Так считает ведущий передачи «Невероятное жилище» (12+) Эрик Гриффин, а он знает, о чем говорит. За свою профессиональную карьеру Эрик привел в порядок множество больших и маленьких пространств, вдохнув в них новую жизнь. На этот раз он наполнит уютом и комфортом тесный рыбацкий домик, обустроит по всем правилам традиционный ирландский паб, расширит пустующую комнату и даже разместит хоккейную площадку в цокольном этаже здания. Ищите вдохновение для смены интерьера с 8 марта по четвергам в 23:00 (MCK).

Участники передачи «Спасите мой ремонт» (12+) знают, к кому обращаться, если ремонт рискует превратиться в катастрофу. Для строителя Джона Десильвии не существует безвыходных ситуаций. Опасная пристройка к дому разваливается прямо на глазах? Ведущий берется за дело, чтобы спасти ситуацию. Все сбережения потрачены, а кухня выглядит так, будто ремонт на ней даже не начинался? Предприимчивый Джон Десильвия справится и с этим. Оцените строительные способности ведущего с 12 марта по понедельникам в 00:00 (MCK).

Братья Чейз и Брок Джергенсены продолжают превращать полуразвалившиеся строения в удобные места для жизни. В новом сезоне шоу «Преображение лачуги» (12+) они изменят гостевой дом на берегу озера до неузнаваемости: он обзаведется новыми деревянными полами, уникальной кухней и сделанным вручную дверным проемом. Также братья подарят новую жизнь зданию, построенному больше 20 лет назад, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today. Они трансформируют его в современное жилье с открытой планировкой, эффектной центральной зоной и деревянными потолочными балками. Наблюдайте за невероятными преображениями по средам в 00:00 (MCK).