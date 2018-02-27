Александру Гудкову предложили уйти из «Вечернего Урганта» в шоу «Деньги или позор» на ТНТ4

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Ведущий шоу дядя Витя попросил Александра чересчур жёстко пошутить про Ивана Урганта.

5 марта в 23:00 премьера на ТНТ4 — заключительный выпуск второго сезона самого жёсткого комедийного шоу со звёздами «Деньги или позор» с участием актёра, шоумена и сценариста Александра Гудкова, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию Planet Today.

По словам дяди Вити, в последнее время зрители чаще слышат голос Александра, чем видят его в кадре. Поэтому попросил Александра продемонстрировать свой талант — начать шоу «Деньги или позор» в стиле «Вечернего Урганта».

Александр фирменным голосом представил сам себя как человека, который «издалека выглядит как девственник, а вблизи как старый девственник», а про дядю Витю сказал, что «он опозорил больше людей, чем премия Муз-ТВ».

Дядя Витя оказался настолько впечатлён, что предложил Александру стать постоянным со-ведущим шоу «Деньги или позор». Шоумену пришлось пройти нехитрый кастинг: сказать любимое матерное слово, любит ли он апельсины и выбирает ли свою одежду трезвым. Осталось последнее условие — жёстко пошутить про Ивана Урганта.

«Мне важно, чтобы ты не вернулся назад на «Вечерний Ургант», а остался вести моё перспективное шоу», — попросил дядя Витя.

«Вас на кол сажать надо! Не могу я шутить про Ивана, он мне деньги платит!» — возмутился Александр.

Что выберет Александр — работать с Иваном Ургантом или творить историю вместе с дядей Витей на ТНТ4? И придёт ли когда-нибудь на шоу «Деньги или позор» сам Иван? Узнай ответы 5 марта в 23:00 на ТНТ4.