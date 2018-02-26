В РФ могут перестать снимать в кино актеров с антироссийскими взглядами‍

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Вместо того, чтобы заниматься реальными делами, члены Государственной думы Российской Федерации решили запретить режиссерам фильмов, которые снимаются с привлечением государственных средств, задействовать в таких проектах актеров, придерживающихся "антироссийских взглядов".

Ситуация вырисовывается тотально абсурдная. Мало того, что неизвестно, как именно режиссерам предлагается осуществлять проверку "взглядов" того или иного актера, так еще и спровоцирована вся эта история жесткими заявлениями актера Алексея Серебрякова, который, давая интервью Юрию Дудю, заявил, что национальная идея России держится на трех "китах" — хамстве, наглости и силе.

Изначально патриотичные высказывания Серебрякова были оторваны от всех остальных его слов (судя по которым, актер любит Россию гораздо в большей степени, чем многие лицемерные политики) и теперь используются для чего угодно. В частности — как повод повлиять на систему госфинансирования кино.

С соответствующей инициативой обратился в Министерство культуры Иван Сухарев, первый заместитель председателя ГД РФ по развитию гражданского общества. Работа этого человека, как видим, заключается вот в такой вот далекой от реального развития гражданского общества ерунде, однако он на полном серьезе считает себя способным оценивать уровень патриотизма того или иного деятеля культуры.