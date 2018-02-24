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Студия «ХайпКвадрат» презентовала мультипликационный сериал «Путин18плюс»

Пятница, 23 Февраля 2018 15:37
Студия «ХайпКвадрат» презентовала мультипликационный сериал «Путин18плюс» Фото из открытых источников

Силами известной студии «ХайпКвадрат» был снят необычный мультипликационный сериал «Путин18плюс». Провокационное название обыгрывает число 18 – 2018-й год, на который намечены выбора президента в России (смотрите видео ниже).

 

По сюжету мультфильма, нынешний глава государства в поисках способов развития страны решает обратиться к опыту предыдущих Владимиров Путиных. Он использует машину времени и перемещает их всех в 2018-й год, где они все вместе садятся за круглый стол и начинают вырабатывать стратегию развития России.

 

Комментируя выход мультика, его автор и руководитель «ХайпКвадрат» Игорь Круглов выразил мнение, что с таким сильным лидером как Владимир Путин, с будущим России все будет в порядке. К сожалению, нынешняя молодежь не очень хорошо знакома с достижениями президента Путина, поэтому мультфильм и сайт проекта путин18плюс.рф служат для того чтобы напомнить российским гражданам об управленческих успехах главы государства.

 

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Студия «ХайпКвадрат» презентовала мультипликационный сериал «Путин18плюс»

Волкова Алена Опубликовано в Культура   Теги Новости мультсериал

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