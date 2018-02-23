Группа The Prodigy даст два концерта в Москве 16 и 17 марта

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Легендарный британский электронный коллектив The Prodigy собирается в Россию — музыканты сообщили о грандиозном российском туре, который будет осуществлен в марте.

Начнется тур с сурового Челябинска, в котором The Prodigy выступят девятого марта (во дворце спорта "Юность"). Одиннадцатого марта британских электронщиков стоит ожидать в Казани, здесь они выступят в ДС "Баскет-Холл". Четырнадцатого марта "Продиджи" приедут в Ростов, где дадут концерт в КСК "Экспресс".

Шестнадцатого и семнадцатого марта The Prodigy будут играть в Москве — в столице, как видим, запланировано сразу два концерта подряд, что, безусловно, очень круто. Оба мероприятия, как говорится на русскоязычном сайте группы, будут проходить в зале Adrenaline Stadium.

Восемнадцатого февраля — завершающий концерт тура. Он пройдет в северной столице, в СКК. Выборы президента РФ? Да какие могут быть выборы, если в город приезжают The Prodigy? Хотя, учитывая масштаб подготовки к выборам, не удивительно, если музыкантов в итоге заставят агитировать за их посещение.

"Продиджи", в отличие от некоторых других западных коллективов, устремляющих взоры на Россию только постарев, приезжают в РФ регулярно и основательно, что, конечно же, не может не радовать.