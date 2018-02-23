Вера Брежнева снялась в скандальном российском телешоу

Украинская певица Вера Брежнева, когда-то бывшая участницей популярного на всем постсоветском пространстве музыкального коллектива "ВИА Гра", в очередной раз засветилась на Первом канале — звезда появилась в программе "Вечерний Ургант".
Как и обещала Вера Брежнева на своей странице в "Инстаграме", выпуск "Вечернего Урганта" с ее участием появился вчера вечером и теперь доступен на сайте Первого канала.
"Сегодня к нам в гости заглянула не только певица и актриса, но и большой друг нашего проекта, посол доброй воли Организации Объединенных Наций, потрясающая и неповторимая Вера Брежнева", — говорится в анонсе свежего выпуска "Вечернего Урганта".
Вера Брежнева, как необходимо отметить, уже далеко не в первый раз появляется в гостях у Ивана Урганта — украинская певица уже была в этой студии в 2016 и 2017 годах.
Раз уж мы заговорили об украинских певицах на "Вечернем Урганте", то стоит вспомнить Светлану Лободу, которая приходила в гости к Урганту осенью 2017-го года. Лобода рассказывала о своих планах, делилась последними впечатлениями и подробностями бизнеса, а также разыгрывала какие-то сценки.
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